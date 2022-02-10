Мощное ДТП произошло 8 февраля. Ее совершил 50-летний водитель, турок без регистрации в Германии, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения.

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Подробности ДТП: как все произошло

Авария произошла в центре германского города Фюрт.

Следствие установило, что водитель грузовика проигнорировал красный сигнал светофора. Далее он задел автомобиль, водитель которого в результате столкновения получил незначительные травмы. После этого виновник ДТП поехал дальше, протаранив несколько припаркованных автомобилей и вытолкнув их перед собой.

В Германии пьяный водитель устроил масштабное ДТП / Фото DPA

Последствия масштабной аварии в Германии

В результате повреждения получили 34 автомобиля. В результате аварии на месте произошел пожар – вспыхнули несколько легковушек. Кроме того, сгорел соседний дом. Его жителей эвакуировали.

Не обошлось и без пострадавших – травмы получили 3 человека. В то же время, отсутствие жертв в этой ситуации в полиции назвали настоящим чудом.

Пожар охватил соседний дом / Фото DPA

В целом материальный ущерб в результате аварии правоохранители оценили в примерно 400 000 – 500 000 евро. После ДТП дорога была усеяна обломками и деталями – стеклом, пластиком, металлом, выхлопными трубами. Полиция более суток занималась там ликвидацией последствий инцидента.

На месте аварии вспыхнул пожар / Фото Polizei Mittelfranken

Водителя уже задержали

Виновник аварии уже задержан. Он находится под следствием по обвинению в оставлении места ДТП без разрешения, нанесения телесных повреждений по неосторожности, создания опасности для дорожного движения по неосторожности и поджога по неосторожности.

Пока что мужчина не комментирует то, что натворил.

На месте ДТП произошло возгорание: смотрите видео

Авария произошла в городе Фюрт: смотрите карту