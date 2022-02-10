ДТП трапились ввечері 9 лютого на вулиці Головатого. За інформацією поліцейських, водій наїхав на припарковані автомобілі Audi, Toyota, Mitsubishi, Hyundai, ВАЗ.

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Як поводився водій

Правоохоронці зазначили, що під час спілкування з керманичем Mazda були помітні ознаки алкогольного сп’яніння, але пройти тест на вміст спиртного той відмовився. Чоловік кричав, був агресивним і не реагував на будь-які прохання.

Що вчинили поліцейські

Водія привезли у відділок поліції. На нього склали кілька протоколів:

два протоколи за порушення ПДР, що спричинило ДТП;

за залишення місця ДТП;

за керування в стані сп'яніння;

за хуліганство.

Крім цього, винесли постанову за керування транспортним засобом без посвідчення водія. Наразі водієві заборонили їздити автомобілем.

Ще одне ДТП у Борисполі

Біля летовища "Бориспіль" 26 січня сталася аварія. Автомобіль з людьми, що милувалися зльотом літаків, перекинувся. Це сталось через те, що водій Mercedes-Benz Vito не впорався з керуванням та виїхав за дорогу.

Текст публікації патрульної поліції Київської області

Патрульні склали адміністративні матеріали на водія з ознаками сп'яніння, який здійснив дві автопригоди



Учора близько 22-ї години бориспільські інспектори отримали виклик на вулицю Головатого, де повідомлялась ДТП.



Прибувши за вказаною адресою, патрульні встановили, що водій транспортного засобу Mazda здійснив наїзд на припарковані автомобілі: Audi, Toyota, Mitsubishi, Hyundai, ВАЗ. Потерпілі відсутні.