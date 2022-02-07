Про цю ДТП повідомили в місцевих телеграм-каналах о 12 годині. Приблизно тоді й зіткнулися легковики Toyota та Kia від Uklon Businnes.

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Керманич звинуватив маршрутку

Toyota рухалася у середній смузі та її водій планував перелаштуватися на поворот праворуч. Керманич розповів, що корективи у його плани внесла маршрутка.

Мовляв, вона раптово виїхала від зупинки та підрізала його. Тому водій різко звернув на ліву смугу, де врізався в інше таксі цієї ж компанії.

Як наслідок, у Kia була розбита права задня частина корпусу, а в Toyota – ліва передня частина. Маршрутне таксі в цій ДТП не постраждало.

Побиті таксі в Голосіївському районі / Фото телеграму dtp.kiev.ua

На одного водія склали протокол

Згодом на місце прибули правоохоронці. Вони склали протокол за порушення правил дорожнього руху на водія Toyota.

Також приїхали евакуатори, які забрали пошкоджені автомобілі. Від медичної допомоги водії відмовились, оскільки практично не постраждали.

Кілька інших аварій нещодавно

У Львові 5 лютого трапилася надзвичайна ДТП з позашляховиком SsangYong Rexton. За словами очевидців, його водійка в той день була напідпитку та в'їхала будинок. Після цього вона просто вийшла з транспорту й втекла.

Також у той день сталася ДТП за участі легковика Volkswagen Jetta та вантажівки MAN у Дніпрі. У ній сильно постраждала 19-річна дівчина, яку госпіталізували.

А 4 лютого у селі Сокільники від вантажівки відлетіла металева деталь, яка впала на легковик позаду. Як наслідок, у ньому пробилося лобове скло. В цій ДТП постраждала пасажирка легкового автомобіля.

Читайте повний текст допису телеграму dtp.kiev.ua:

Дорожньо-транспортна пригода за участі двох елітних таксі Uklon Businnes у Києві в Голосіївському районі.

Зі слів представника водія #Toyota автомобіль рухався у середній смузі, та мав намір перестроїтись на поворот праворуч, проте раптово від зупинки громадського транспорту виїхало маршрутне таксі, котре підрізало авто, в результаті чого водій змушений був вивертати ліворуч до чого зовсім був неготовий керманич Kia, що рухався лівою смугою.

На місці #дтп займались правоохоронці, котрі склали протокол за порушення правил дорожнього руху на водія Toyota.

Від завданих пошкоджень автомобілі було забрано з проїздної частини на евакуаторах.

Від медичної допомоги водії відмовились.