Автопарком з люксовими машинами у таксі володіє всього лише кілька компаній у Києві, повідомляє 24 канал. Однак лише найвідоміша служба таксі пропонує клієнтам погодинну тарифікацію проїзду з нелімітованим пробігом.

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Вартість же поїздок на люксових седанах може не надто й відрізнятися від проїзду у звичайних столичних таксі.

Скільки коштує поїздка на таксі Bentley та Maybach у Києві

Як розповіли в "Еліт-таксі", викликати преміум автівку можна на будь-яку поїздку, навіть якщо вона триватиме кілька хвилин. Втім, сплачувати при цьому доведеться за годину користування послугами.

Крім того, клієнти компанії можуть замовити машину як з символікою таксі, так і без вказівки, що авто належить до таксопарку.

Годину поїздки на Bentley у компанії оцінили у 900 гривень, то ж у пікові години, коли деякі поїздки на звичайних таксі коштують до 700 гривень, різниця у вартості не виглядає настільки суттєвою.

Дещо дорожчими є поїздки на ексклюзивних машинах Maybach. За годину шляху доведеться сплатити 2 тисячі гривень.

Машини за десятки тисяч доларів



Вартість моделі Bentley, яка представлена у київській службі таксі / Скриншот з сайту Auto.ria

Згідно з профільними сайтами, вартість вживаних Bentley Flying Spur та Bentley Continental, які представлені у столичних службах таксі, стартує в Україні від 50 тисяч доларів. Оголошень з продажу Maybach дуже мало, однак цінники стартують з 59 тисяч доларів.