Автопарком с люксовыми машинами в такси владеет всего несколько компаний в Киеве, сообщает 24 канал. Однако только самая известная служба такси предлагает клиентам почасовую тарификации проезда с нелимитированным пробегом.

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Стоимость же поездок на люксовых седанах может не сильно отличаться от проезда в обычных столичных такси.

Сколько стоит поездка на такси Bentley и Maybach в Киеве

Как рассказали в "Элит-такси", вызвать премиум автомобиль можно на любую поездку, даже если она продлится несколько минут. Впрочем, платить при этом придется за час пользования услугами.

Кроме того, клиенты компании могут заказать машину как с символикой такси, так и без указания, что автомобиль принадлежит таксопарку.

Час поездки на Bentley в компании оценили в 900 гривен, так что в пиковые часы, когда некоторые поездки на обычных такси стоят до 700 гривен, разница в стоимости не выглядит столь существенной.

Несколько дороже поездки на эксклюзивных машинах Maybach. За час пути придется заплатить 2 тысячи гривен.

Машины за десятки тысяч долларов

Стоимость модели Bentley, которая представлена в киевской службе такси / Скриншот с сайта Auto.ria

Согласно профильным сайтам, стоимость подержанных Bentley Flying Spur и Bentley Continental, которые представлены в столичных службах такси, стартует в Украине от 50 тысяч долларов. Объявлений по продажам Maybach очень мало, однако ценники стартуют от 59 тысяч долларов.