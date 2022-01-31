На интересный экипаж обратил внимание экс-глава Днепровского областного совета Глеб Пригунов. Он пошутил, что жизнь киевских богачей настолько трудна, что те уже вынуждены таксовать.

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Среди версий – раскрутка и воплощение детской мечты

В комментариях под подборкой фотографий люди высказали совершенно разные предположения по поводу того, как автомобиль премиум класса мог оказаться в службе такси.

Некоторые отметили, что использование элитных авто – абсолютно нормальная практика во многих сервисах.

Другие пользователи предположили, что таким образом служба решила привлечь внимание новых клиентов.

Часть пользователей вообще решила, что обеспеченный человек таксирует для души и таким образом олицетворяет свою заветную мечту детства.

Пользователи предположили, что кто-то из обеспеченных людей может воплощать детскую мечту стать таксистом / Фото из фейсбука Глеба Пригунова

Разгадка не заставила себя ждать

Впрочем, впоследствии часть догадок комментаторов все-таки подтвердилась. Ведь под сообщением ответ оставила Анастасия Саракуз – директор по коммуникациям службы "Элит Такси". Она отметила, что эта компания является официальной службой такси города Киева и люкс-автомобиль действительно принадлежит им.

Оказалось, что люкс-авто принадлежит службе "Элит Такси" / Фото из фейсбука Глеба Пригунова

Элитные не только авто, но и тарифы

В конце 2021 года столичные такси ошеломили пользователей своими тарифами. К примеру, 24 декабря, когда в Киеве был сильный снегопад, в некоторых службах они почти сравнялись со стоимостью бюджетного авиабилета в Берлин.

Текст публикации Глеба Пригунова:

Трудная жизнь киевских богачей – вынуждены таксовать. Путешествуйте по Украине.