Втім, 24-річний співробітник летовища, який був за кермом, не врахував обстановку на дорозі. Така необачність і спровокувала аварію.
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Не минулося без потерпілих
Інцидент стався о 2 годині ночі. Водій Mercedes-Benz Vito не впорався з його керуванням та виїхав за межі дороги. В результаті автівка перекинулася на бік.
Одна з її пасажирок, 20-річна дівчина, отримала травми. З місця події її забрали до Бориспільської лікарні для огляду лікарями.
Водій виїхав за межі дороги і перекинувся / Фото поліції Київської області
В результаті аварії постраждала 20-річна дівчина / Фото поліції Київської області
За кермом авто був 24-річний співробітник летовища / Фото поліції Київської області