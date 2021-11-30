За словами правоохоронців, зараз обидві компанії-учасниці прикрої аварії розбираються у ситуації. Крім того, служба контролю безпеки польотів летовища передала інформацію в Державну авіаційну службу України.

За темою У "Борисполі" технічний транспорт пошкодив літак, яким літає Шахтар

Поспішали вивантажити багаж

Літак, який зазнав пошкоджень, якраз проходив наземне обслуговування.

О 9:19 до нього наблизився навантажувач. Його підігнали до багажного відсіку іншого авіалайнера.

Однак, здійснюючи маневр, він зачепив і пошкодив повітрозабірник правого двигуна літака SkyUp.

Через це рейс Київ – Єреван вилетів із затримкою в 1 годину 11 хвилин.

Крім того, для його здійснення довелося шукати інше повітряне судно.



Через пошкодження повітрозабірника на рейс до Єревану довелося шукати новий літак / Фото "Києва оперативного"

Текст публікації Бориспільського районного управління поліції:

Роз'яснення щодо затримки рейсу в аеропорту "Бориспіль". 28 листопада о 9:19 на стоянці літаків в аеропорту "Бориспіль" під час наземного обслуговування рейсу однієї з авіакомпаній стрічковий навантажувач при під'їзді до переднього багажного відсіку повітряного судна пошкодив повітрозабірник правого двигуна. Це стало причиною затримки рейсу до Єревану на 1 годину 11 хвилин. Повітряне судно довелося замінити.

За фактом цього інциденту служба контролю безпеки польотів Державного підприємства Міжнародний аеропорт "Бориспіль "поінформувала Державну авіаційну службу України (відповідно до вимог чинної нормативної бази).

Наразі представники компаній-учасників події встановлюють усі обставини інциденту.