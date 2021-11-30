По словам правоохранителей, сейчас обе компании-участницы досадной аварии разбираются в ситуации. Кроме того, служба контроля безопасности полетов аэропорта передала информацию в Государственную авиационную службу Украины.
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Торопились выгрузить багаж
- Самолет, который получил повреждения, как раз проходил наземное обслуживание.
- В 9:19 к нему приблизился погрузчик. Его подогнали к багажному отсеку другого авиалайнера.
- Однако, совершая маневр, он задел и повредил воздухозаборник правого двигателя самолета SkyUp.
- Из-за этого рейс Киев – Ереван вылетел с задержкой в 1 час 11 минут.
- Кроме того, для его осуществления пришлось искать другое воздушное судно.
Из-за повреждения воздухозаборника на рейс в Ереван пришлось искать новый самолет / Фото "Киева оперативного"
Текст публикации Бориспольского районного управления полиции:
Разъяснения относительно задержки рейса в аэропорту "Борисполь". 28 ноября в 9:19 на стоянке самолетов в аэропорту "Борисполь" во время наземного обслуживания рейса одной из авиакомпаний ленточный погрузчик при подъезде к переднему багажному отсеку воздушного судна повредил воздухозаборник правого двигателя. Это стало причиной задержки рейса в Ереван на 1 час 11 минут. Воздушное судно пришлось заменить.
По факту этого инцидента служба контроля безопасности полетов государственного предприятия Международный аэропорт "Борисполь" проинформировала Государственную авиационную службу Украины (в соответствии с требованиями действующей нормативной базы).
Сейчас представители компаний-участниц происшествия устанавливают все обстоятельства инцидента.