В комментарии 24 каналу в пресс-службе информацию об инциденте подтвердили, но пообещали рассказать подробности позже. Кроме того, представители компании подчеркнули, что Шахтер лишь иногда летает на этом лайнере.

Смотрите также SkyUp анонсировала летнюю программу полетов: куда можно будет улететь в 2022 году

В то время, когда футболисты не нуждаются в перелете, Boeing обслуживает других пассажиров SkyUp.

Задержек рейсов не было



Ленточный погрузчик врезался в двигатель Boeing / Фото "Киева Оперативного"

Судя по официальному онлайн-табло авиакомпании, все рейсы 29 ноября проходили без задержек. Так что, похоже, на обслуживание пассажиров инцидент никак не повлиял.

На фотографиях, которые сделали очевидцы инцидента, видно, что технический транспорт задел обшивку двигателя самолета.

В результате столкновения была повреждена небольшая часть авиационного алюминия.

Насколько серьезны повреждения, а также как быстро самолет вернется к обслуживанию пассажиров, пока неизвестно.