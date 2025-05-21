Нападавших могло быть 2 или 3, – испанские СМИ об убийстве Портнова

В Испании утром 21 мая убили бывшего советника беглого президента Януковича. Нападавших на Андрея Портнова могли быть двое или трое.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на El País.

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Нападавших на Портнова могло быть несколько

По данным издания, Андрей Портнов собирался сесть в Mercedes, когда к нему подошли 2 или 3 нападавших и совершили 5 выстрелов. По меньшей мере 3 из них в голову. Журналисты отметили, что "одна пуля стала смертельной".

Нападавшие скрылись с места событий в лесистую местность. Пока никто не задержан. Полиция не детализирует тип оружия, ведь расследование только началось.

Известно, что стрельба произошла возле Американской школы в Мадриде около 9 часов утра по местному времени.

Местные СМИ также писали, что Портнова мог убить мужчина, который находился рядом со школой на мотоцикле.

Заметим, источники 24 Канала в Силах безопасности и обороны подтвердили смерть Портнова.