В Одессе "бусифицировали" освобожденного из плена морпеха: в ТЦК прокомментировали инцидент

В Одессе служащие ТЦК напали на морского пехотинца, который прошел российский плен. Его поймали, запихнули в авто и там избили.

На инцидент уже официально отреагировало руководство, а общественная организация "Защита государства" рассказала в сети о недопустимом случае нарушения прав человека. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Одесский областной ТЦК и СП.

К теме Это не оправдывает нападения на военных ТЦК, – омбудсмен рассказала о проблемах с мобилизацией

Что известно о нападении на военного в Одессе?

Как рассказали активисты, 4 декабря матроса 36 отдельной бригады морской пехоты Романа Покидько избили работники местного ТЦК и СП. В город военный приехал на реабилитацию, ведь только полгода назад его освободили из российского плена.

Группа людей, которые назвались сотрудниками ТЦК, задержали морпеха на улице. Несмотря на предоставление всех необходимых документов, его силой затолкали в автомобиль ТЦК, избили, а затем во время движения выбросили из машины на проезжую часть,

– рассказал об инциденте руководитель всеукраинской ОО "Защита Государства" в Одесской области Алексей Земляной.

Известно также, что прямо в машине против задержанного мужчины применили газ. Побратимы пообещали, что не оставят ситуацию безнаказанной. В полицию уже подали соответствующее заявление. А морпехи говорят, что готовы забрать девять нападавших в 36 бригаду, где служил Роман.

Что известно о нападении ТЦК на морпехов: смотрите видео

Что говорят в ТЦК?

Представители ТЦК отметили, что руководство узнало о возможных противоправных действиях представителей Пересипского РТЦК и СП. По инциденту начали служебное расследование. В ТЦК хотят выяснить все обстоятельства, личности реальных участников и степени их вины.

Мы предоставляем полное и всестороннее содействие правоохранительным органам для установления истины. Позиция руководства однозначна – статус военнослужащего заслуживает наивысшего уважения,

– говорится в сообщении.

Если подтвердится, что служащие ТЦК превысили свои полномочия или совершили противоправные действия, то их будет ожидать суровое наказание. Ожидаются также выводы от полиции.

Нападения работников ТЦК на украинцев: последние новости