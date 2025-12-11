В Одесі "бусифікували" звільненого з полону морпіха: в ТЦК прокоментували інцидент
- В Одесі службовці ТЦК напали на морського піхотинця Романа Покидька, який повернувся з російського полону.
- Керівництво ТЦК розпочало службове розслідування, а поліція отримала заяву про інцидент.
В Одесі службовці ТЦК напали на морського піхотинця, який пройшов російський полон. Його зловили, запхали в авто й там побили.
На інцидент вже офіційно відреагувало керівництво, а громадська організація "Захист Держави" розповіла в мережі про недопустимий випадок порушення прав людини. Про це пише 24 Канал з посиланням на Одеський обласний ТЦК і СП.
До теми Це не виправдовує напади на військових ТЦК, – омбудсменка розповіла про проблеми із мобілізацією
Що відомо про напад на військового в Одесі?
Як розповіли активісти, 4 грудня матроса 36 окремої бригади морської піхоти Романа Покидька побили працівники місцевого ТЦК і СП. В місто військовий приїхав на реабілітацію, адже лише пів року тому його звільнили з російського полону.
Група людей, які назвалися співробітниками ТЦК, затримали морпіха на вулиці. Не дивлячись на надання всіх необхідних документів, його силоміць заштовхали в автомобіль ТЦК, побили, а потім під час руху викинули з машини на проїзну частину,
– розповів про інцидент керівник всеукраїнської ГО "Захист Держави" в Одеській області Олексій Земляний.
Відомо також, що просто в автівці проти затриманого чоловіка застосували газ. Побратими пообіцяли, що не залишать ситуацію безкарною. До поліції вже подали відповідну заяву. А морпіхи кажуть, що готові забрати дев'ятьох нападників у 36 бригаду, де служив Роман.
Що кажуть у ТЦК?
Представники ТЦК зазначили, що керівництво дізналося про можливі протиправні дії представників Пересипського РТЦК та СП. Щодо інциденту розпочали службове розслідування. У ТЦК хочуть з'ясувати всі обставини, особи реальних учасників та ступеня їхньої провини.
Ми надаємо повне і всебічне сприяння правоохоронним органам для встановлення істини. Позиція керівництва однозначна – статус військовослужбовця заслуговує на найвищу повагу,
– йдеться в повідомленні.
Якщо підтвердиться, що службовці ТЦК перевищили свої повноваження або вчинили протиправні дії, то їх очікуватиме суворе покарання. Очікуються також висновки від поліції.
Напади працівників ТЦК на українців: останні новини
На початку грудня в Запоріжжі затримали представника ТЦК за підозрою у вбивстві. Колеги різко засудили його дії та сприяло розслідуванню. Наразі чоловік перебуває під вартою в СІЗО.
За законом в службовців ТЦК немає права затримувати громадян. Вони можуть лише оповіщати військовозобов'язаних щодо потреби оновити військово-облікові дані. Але на практиці представники ТЦК неодноразово перевищували свої повноваження.
Речник Полтавського ТЦК, коментуючи конфлікти між групами оповіщення і цивільними, зазначив, що проблема виникає через "небажання частини суспільства визнавати реальність війни".