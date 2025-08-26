Переговоры о конце Второй мировой шли 2 года: нардеп оценила мирный процесс по Украине
- Встреча Зеленского и Путина может стать началом реальных переговоров, хотя пока глава Кремля не согласился на нее.
- Украина ищет гарантии безопасности от международных партнеров, без них ни одно мирное соглашение не будет действовать; нардеп Наталья Пипа напомнила, что сейчас между Украиной и Россией есть таких несколько, но они не работают.
Российский диктатор до сих пор не согласился на двустороннюю встречу с президентом Украины, как того ожидают в Белом доме для скорейшего прекращения огня. Встреча Зеленского и Путина имеет смысл, это станет началом реального переговорного процесса.
Об этом в эфире 24 Канала отметила народный депутат Наталья Пипа, добавив, что сегодня российская сторона выдвигает немало требований, однако некоторые из них уже не фигурируют.
Из четырех соглашений между Украиной и Россией ни одно не действует
Сегодня, когда Путин выдвигает свои условия, в частности о необходимости признания русского языка как второго государственного, относительно территорий, московского патриархата, следует обратить внимание на то, что в перечне уже нет условия о демилитаризации Украины.
На любых переговорах в начале просится все, чего хочется, а потом участники сходятся на определенной части,
– озвучила Пипа.
То, что диктатор России не хочет сегодня встречаться с президентом Украины, по словам народного депутата, закономерно. Еще не наступил этот этап.
Переговоры о завершении Второй мировой войны длились ориентировочно два года. Поэтому этот диалог необходим и смешно ожидать, что это будет быстро,
– отметила нардеп.
Наталья Пипа отметила, что украинская сторона убедительно идет дальше, заявляя, что без гарантий безопасности не может быть между Украиной и Россией мирного соглашения. Она напомнила, что сегодня действует четыре таких соглашения, но ни одно из них не имеет эффекта.
"1991 год, Россия признала наши границы. Будапештский меморандум, Россия обещала в случае угрозы защищать нас. Впоследствии были Минск-1, Минск-2. Четыре мирных соглашения мы с россиянами имеем сегодня. Какое из них работает? Ни одно!", – подчеркнула Пипа.
Поэтому Украина, по словам нардепа, сейчас не верит в мирное соглашение с Россией, а только в гарантии безопасности от своих партнеров. Ныне, как подытожила народная избранница, страны ЕС, Великобритания, США являются гарантами и союзниками нашего государства и озвучивают, чем готовы помогать Украине для ее защиты в послевоенный период.
Мирные переговоры: на каком они этапе?
Белый дом заявил, что занимается подготовкой двусторонней встречи Зеленского и Путина, которая должна стать продолжением мирных переговоров, которые начались в Стамбуле между делегациями Украины и России.
Украинский лидер заверил, что без предварительных условий готов встретиться с главой Кремля. Зато в Москве озвучили, что Путин якобы тоже не против разговаривать напрямую с Зеленским, однако после отработки определенных вопросов. Глава МИД России Лавров впоследствии выдвинул версию, что якобы Запад ищет повод сорвать эти переговоры.
Президент США Дональд Трамп 25 августа заявил, что уже не уверен, состоится ли такая встреча и объяснил, что обе стороны хотят, чтобы он присутствовал во время их разговора. Ранее Трамп отмечал, что не хочет этого, что сначала Зеленский и Путин должны поговорить с глазу на глаз, а потом он может присоединиться. Лидер Штатов также пригрозил России последствиями, если она не согласится сесть за стол переговоров в течение 14 дней.