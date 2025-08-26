Російський диктатор досі не погодився на двосторонню зустріч з президентом України, як того очікують в Білому домі задля скорішого припинення вогню. Зустріч Зеленського і Путіна має сенс, це стане початком реального переговорного процесу.

По це в етері 24 Каналу зазначила народна депутатка Наталя Піпа, додавши, що сьогодні російська сторона висуває чимало вимог, однак деякі з них вже не фігурують.

З чотирьох угод між Україною та Росією жодна не діє

Сьогодні, коли Путін висуває свої умови, зокрема щодо необхідності визнання російської мови як другої державної, стосовно територій, московського патріархату, слід звернути увагу на те, що в переліку вже немає умови про демілітаризацію України.

На будь-яких перемовинах на початку проситься все, чого хочеться, а потім учасники сходяться на певній частині,

– озвучила Піпа.

Те, що диктатор Росії не хоче сьогодні зустрічатися з президентом України, зі слів народної депутатки, закономірно. Ще не настав цей етап.

Перемовини про завершення Другої світової війни тривали орієнтовно два роки. Тому цей діалог необхідний і смішно очікувати, що це буде швидко,

– зазначила нардепка.

Наталя Піпа наголосила, що українська сторона переконливо йде далі, заявляючи, що без гарантій безпеки не може бути між Україною та Росією мирної угоди. Вона нагадала, що сьогодні діє чотири таких угоди, але ні одна з них не має ефекту.

"1991 рік, Росія визнала наші кордони. Будапештський меморандум, Росія обіцяла в разі загрози захищати нас. Згодом були Мінськ-1, Мінськ-2. Чотири мирні угоди ми з росіянами маємо сьогодні. Яка з них працює? Жодна!", – підкреслила Піпа.

Тому Україна, зі слів нардепки, зараз не вірить в мирну угоду з Росією, а тільки в гарантії безпеки від своїх партнерів. Нині, як підсумувала народна обраниця, країни ЄС, Велика Британія, США є гарантами й союзниками нашої держави й озвучують, чим готові допомагати Україні задля її захисту в післявоєнний період.

Мирні переговори: на якому вони етапі?