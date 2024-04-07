"Ни слова о наступлении на Харьков": в Офисе президента объяснили заявление Ермака
Источник:Politico
Глава Офиса президента Андрей Ермак дал интервью для Politico. В нем чиновник рассказал о подготовке России к будущим наступательным действиям. Ряд СМИ неправильно трактовали его слова.
В частности, они написали о том, что якобы Ермак предположил, что главной целью российского наступления, которое начнется уже в начале лета, станет Харьков. В то же время в Офисе президента уточнили, что ничего подобного политик не заявлял.
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Что на самом деле сказал Ермак
Так, в разговоре с иностранным изданием Андрей Ермак рассказал, что Киеву известно намерение Путина провести новую волну мобилизации с целью создания группировки для новой наступательной операции, которая может стартовать в конце мая – начале июня.
Частью подготовки к наступлению глава ОП назвал усиление воздушных атак на украинские города в течение последних трех недель. В частности, чиновник уточнил, что основным очагом вражеских ударов стал Харьков.
В то же время медиа перекрутили эти слова и подали как якобы, Харьков является основной целью для наступления оккупантов.
В материале Politico речь шла о ракетных ударах по Харькову. Этот город для России сейчас становится главной целью для ударов. Но никаких слов о наступлении на Харьков от руководителя ОП не звучало,
– объяснила советник по вопросам коммуникаций руководителя Офиса президента Дарья Заривная.
Нападение на Харьков: что известно
- Напомним, что вероятность повторного наступления на Харьков прокомментировал президент Зеленский.
- Он отметил, что город защищен и пока не находится в опасности.
- Впрочем, враг не скрывает, что это для него желаемая цель.
- Также глава государства отметил, что Москва планирует призвать еще 300 тысяч граждан для будущего наступления.
- Последние месяцы российские пропагандисты активно распространяют информацию о новом наступлении на Харьков и область.
- Впрочем, в ГУР говорят, что это обычная вражеская ИПСО.
- Разведка отмечает, что никакие новые ударные группы в том направлении не фиксируются.
- Зато цель противника – распространить панику среди населения.
- Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что пока эвакуация из города не планируется. В то же время принудительное выселение людей происходит из приграничных районов Харьковщины.