"Ни слова о наступлении на Харьков": в Офисе президента объяснили заявление Ермака

Глава Офиса президента Андрей Ермак дал интервью для Politico. В нем чиновник рассказал о подготовке России к будущим наступательным действиям. Ряд СМИ неправильно трактовали его слова.

В частности, они написали о том, что якобы Ермак предположил, что главной целью российского наступления, которое начнется уже в начале лета, станет Харьков. В то же время в Офисе президента уточнили, что ничего подобного политик не заявлял.

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Что на самом деле сказал Ермак

Так, в разговоре с иностранным изданием Андрей Ермак рассказал, что Киеву известно намерение Путина провести новую волну мобилизации с целью создания группировки для новой наступательной операции, которая может стартовать в конце мая – начале июня.

Частью подготовки к наступлению глава ОП назвал усиление воздушных атак на украинские города в течение последних трех недель. В частности, чиновник уточнил, что основным очагом вражеских ударов стал Харьков.

В то же время медиа перекрутили эти слова и подали как якобы, Харьков является основной целью для наступления оккупантов.

В материале Politico речь шла о ракетных ударах по Харькову. Этот город для России сейчас становится главной целью для ударов. Но никаких слов о наступлении на Харьков от руководителя ОП не звучало,

– объяснила советник по вопросам коммуникаций руководителя Офиса президента Дарья Заривная.

Нападение на Харьков: что известно