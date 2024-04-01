Ответил на него городской голова Игорь Терехов в интервью. Он подчеркнул, что не важно, что готовит враг. По словам мэра города Харьков, который ежедневно страдает от ракетных и дроновых ударов, важно, как мы будем давать отпор российским захватчикам.

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Будут ли эвакуировать людей из Харькова

Игорь Терехов также прокомментировал вопрос об истощении Харькова. По его словам, российским военным не удастся этого сделать. Он отметил, что паника в городе отсутствует, и запугивания России не работают, ведь местные жители сплочены.

Харьков – это форпост Украины. И мы прекрасно это понимаем,

– подчеркнул Терехов.

Журналисты отметили, что ранее городской голова говорил, что Харькова эвакуация не касается. Ее проводят только из тех районов Харьковской области, где ведутся активные боевые действия. В то же время у представителей СМИ возник вопрос, есть ли планы, как можно будет провести эвакуацию, если подобная потребность возникнет.

Эвакуация идет из области, где продолжаются боевые действия. И эти люди едут в Харьков. Сейчас в городе – 1,3 миллиона жителей. Пока ни мы, ни военные не видим поводов для эвакуации из Харькова. Это часть российских ИПСО, чтобы запугать и заставить нервничать горожан,

– подчеркнул Игорь Терехов.

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