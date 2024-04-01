Ответил на него городской голова Игорь Терехов в интервью. Он подчеркнул, что не важно, что готовит враг. По словам мэра города Харьков, который ежедневно страдает от ракетных и дроновых ударов, важно, как мы будем давать отпор российским захватчикам.
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Будут ли эвакуировать людей из Харькова
Игорь Терехов также прокомментировал вопрос об истощении Харькова. По его словам, российским военным не удастся этого сделать. Он отметил, что паника в городе отсутствует, и запугивания России не работают, ведь местные жители сплочены.
Харьков – это форпост Украины. И мы прекрасно это понимаем,
– подчеркнул Терехов.
Журналисты отметили, что ранее городской голова говорил, что Харькова эвакуация не касается. Ее проводят только из тех районов Харьковской области, где ведутся активные боевые действия. В то же время у представителей СМИ возник вопрос, есть ли планы, как можно будет провести эвакуацию, если подобная потребность возникнет.
Эвакуация идет из области, где продолжаются боевые действия. И эти люди едут в Харьков. Сейчас в городе – 1,3 миллиона жителей. Пока ни мы, ни военные не видим поводов для эвакуации из Харькова. Это часть российских ИПСО, чтобы запугать и заставить нервничать горожан,
– подчеркнул Игорь Терехов.
Россияне разрушили практически всю критическую энергетическую инфраструктуру
- Это также отметил Игорь Терехов. Он отметил, что произошло это после массированной атаки на город 22 марта. Также значительным разрушениям подверглась частная инфраструктура.
- Мэр Харькова отметил, что в результате повреждений без света остался почти весь город. Сейчас электроэнергию в дома удалось вернуть. Но восстановить разрушенные врагом мощности сложно. Поэтому в городе вынужденно ввели почасовые графики отключения света, а также отказались от освещения улиц.
- Как отметил городской голова, ему неизвестны причины, почему россияне нарастили количество ударов. В то же время он убеждает, что несмотря на намерение врага запугать украинцев, ему это не удастся. Ведь, отмечает Игорь Терехов, Харьков переживал и значительно более тяжелые времена за два года полномасштабного вторжения.
- Он напомнил, что был период, когда из двухмиллионного населения в областном центре оставалось 300 тысяч жителей.