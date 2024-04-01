Відповів на нього міський голова Ігор Терехов в інтерв'ю. Він наголосив, що не важливо, що готує ворог. За словами мера міста Харків, який щоденно потерпає від ракетних і дронових ударів, важливо, як ми даватимемо відсіч російським загарбникам.
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Чи будуть евакуйовувати людей з Харкова
Ігор Терехов також прокоментував питання щодо виснаження Харкова. За його словами, російським військовим не вдасться цього зробити. Він наголосив, що паніка у місті відсутня, і що залякування Росії не працюють, адже місцеві мешканці згуртовані.
Харків – це форпост України. І ми чудово це розуміємо,
– підкреслив Терехов.
Журналісти зазначили, що раніше міський голова казав, що Харкова евакуація не стосується. Її проводять лише з тих районів Харківської області, де ведуться активні бойові дії. Водночас у представників ЗМІ виникло питання, чи є плани, як можна буде провести евакуацію, якщо подібна потреба виникне.
Евакуація йде з області, де тривають бойові дії. І ці люди їдуть до Харкова. Наразі у місті – 1,3 мільйона мешканців. Поки ні ми, ні військові не бачимо приводів для евакуації з Харкова. Це частина російських ІПСО, щоб залякати і змусити нервувати містян,
– наголосив Ігор Терехов.
Росіяни зруйнували практично всю критичну енергетичну інфраструктуру
- На цьому також наголосив Ігор Терехов. Він зазначив, що сталося це після масованої атаки на місто 22 березня. Також значних руйнувань зазнала приватна інфраструктура.
- Мер Харкова зауважив, що внаслідок пошкоджень без світла залишилося майже все місто. Наразі електроенергію до домівок вдалося повернути. Але відновити зруйновані ворогом потужності складно. Тому у місті вимушено ввели погодинні графіки відключення світла, а також відмовилися від освітлення вулиць.
- Як зауважив міський голова, йому невідомі причини, чому росіяни наростили кількість ударів. Водночас він переконує, що попри намір ворога залякати українців, йому це не вдасться. Адже, наголошує Ігор Терехов, Харків переживав і значно важчі часи за два роки повномасштабного вторгнення.
- Він нагадав, що був період, коли з двохмільйонного населення в обласному центрі залишалося 300 тисяч мешканців.