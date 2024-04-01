Відповів на нього міський голова Ігор Терехов в інтерв'ю. Він наголосив, що не важливо, що готує ворог. За словами мера міста Харків, який щоденно потерпає від ракетних і дронових ударів, важливо, як ми даватимемо відсіч російським загарбникам.

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Чи будуть евакуйовувати людей з Харкова

Ігор Терехов також прокоментував питання щодо виснаження Харкова. За його словами, російським військовим не вдасться цього зробити. Він наголосив, що паніка у місті відсутня, і що залякування Росії не працюють, адже місцеві мешканці згуртовані.

Харків – це форпост України. І ми чудово це розуміємо,

– підкреслив Терехов.

Журналісти зазначили, що раніше міський голова казав, що Харкова евакуація не стосується. Її проводять лише з тих районів Харківської області, де ведуться активні бойові дії. Водночас у представників ЗМІ виникло питання, чи є плани, як можна буде провести евакуацію, якщо подібна потреба виникне.

Евакуація йде з області, де тривають бойові дії. І ці люди їдуть до Харкова. Наразі у місті – 1,3 мільйона мешканців. Поки ні ми, ні військові не бачимо приводів для евакуації з Харкова. Це частина російських ІПСО, щоб залякати і змусити нервувати містян,

– наголосив Ігор Терехов.

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