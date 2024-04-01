Жителів закликали бути в укриттях до відбою тривоги. Про небезпеку харків'ян попередили о 09:53.

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Ворог не полишає терору Харкова

У Харкові та області зранку оголосили повітряну тривогу. У Повітряних силах попередили, що вона пов'язана з активністю ворожої тактичної авіації. Вже о 09:57 ворог здійснив пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині.

О 10:14 окупанти знову атакували прифронтову область – вибухи пролунали у місті. Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, ворог завдає ударів. Він закликав харків'ян перебувати в укриттях, поки не пролунає відбій загрози.

Окупанти завдають ударів. Жителі Харкова та області, будьте в укриттях!

– наголосив Синєгубов.

О 10:37 на Харківщині пролунав відбій повітряної тривоги.

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У ніч проти 1 квітня росіяни також завдавали ударів по Харківщині. Під прицілом ворога опинився пожежно-рятувальний підрозділ.

Як повідомили у ДСНС, одне з влучань прийшлось безпосередньо у будівлю пожежно-рятувального підрозділу. В результаті обстрілу третина будівлі пожежного депо була зруйнована. Окрім того, пошкоджені вікна та ворота фасадної частини, внутрішні перегородки та двері будівлі.

На чергуванні перебувало 6 рятувальників. На щастя, вони не постраждали під час атаки.

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