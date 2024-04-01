Жителей призвали быть в укрытиях до отбоя тревоги. Об опасности харьковчан предупредили в 09:53.
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Враг не оставляет террор Харькова
В Харькове и области утром объявили воздушную тревогу. В Воздушных силах предупредили, что она связана с активностью вражеской тактической авиации. Уже в 09:57 враг осуществил пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Харьковщине.
В 10:14 оккупанты снова атаковали прифронтовую область – взрывы прогремели в городе. Как сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, враг наносит удары. Он призвал харьковчан находиться в укрытиях, пока не прозвучит отбой угрозы.
Оккупанты наносят удары. Жители Харькова и области, будьте в укрытиях!
– подчеркнул Синегубов.
В 10:37 на Харьковщине прозвучал отбой воздушной тревоги.
Оккупанты били по Харьковской области ночью
В ночь на 1 апреля россияне также наносили удары по Харьковской области. Под прицелом врага оказалось пожарно-спасательное подразделение.
Как сообщили в ГСЧС, одно из попаданий пришлось непосредственно в здание пожарно-спасательного подразделения. В результате обстрела треть здания пожарного депо была разрушена. Кроме того, повреждены окна и ворота фасадной части, внутренние перегородки и двери здания.
На дежурстве находилось 6 спасателей. К счастью, они не пострадали во время атаки.
Россияне бьют КАБами по Харькову
- Впервые с 2022 года россияне ударили по Харькову КАБами 27 марта 2024 года. В результате удара было повреждено 14 многоэтажек, две пятиэтажки были частично разрушены. Всего было два прилета. Сначала попали по общеобразовательной школе, а затем прямо посреди жилых домов. В результате авиаудара погиб один человек, еще 19 – получили ранения.
- В ночь на 31 марта враг снова, вероятно, ударил управляемой авиабомбой по Харькову. Под ударом оказался Шевченковский район города. В результате обстрела повреждены 8 сооружений и домов, 1 автомобиль. Пострадал 35-летний мужчина и 77-летняя женщина.
- В ночь на 1 апреля оккупанты снова атаковали КАБ. В результате атаки горели два автобуса, грузовой автомобиль и легковой автомобиль. Частично разрушено здание образовательного учреждения, повреждена крыша общежития и жилой дом. Пострадавших нет.