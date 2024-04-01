Жителей призвали быть в укрытиях до отбоя тревоги. Об опасности харьковчан предупредили в 09:53.

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Враг не оставляет террор Харькова

В Харькове и области утром объявили воздушную тревогу. В Воздушных силах предупредили, что она связана с активностью вражеской тактической авиации. Уже в 09:57 враг осуществил пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Харьковщине.

В 10:14 оккупанты снова атаковали прифронтовую область – взрывы прогремели в городе. Как сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, враг наносит удары. Он призвал харьковчан находиться в укрытиях, пока не прозвучит отбой угрозы.

Оккупанты наносят удары. Жители Харькова и области, будьте в укрытиях!

– подчеркнул Синегубов.

В 10:37 на Харьковщине прозвучал отбой воздушной тревоги.

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В ночь на 1 апреля россияне также наносили удары по Харьковской области. Под прицелом врага оказалось пожарно-спасательное подразделение.

Как сообщили в ГСЧС, одно из попаданий пришлось непосредственно в здание пожарно-спасательного подразделения. В результате обстрела треть здания пожарного депо была разрушена. Кроме того, повреждены окна и ворота фасадной части, внутренние перегородки и двери здания.

На дежурстве находилось 6 спасателей. К счастью, они не пострадали во время атаки.

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