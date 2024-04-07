"Жодного слова про наступ на Харків": в Офісі президента пояснили заяву Єрмака

Глава Офісу президента Андрій Єрмак дав інтерв'ю для Politico. У ньому чиновник розповів про підготовку Росії до майбутніх наступальних дій. Низка ЗМІ неправильно трактували слова посадовця.

Зокрема, вони написали про те, що нібито Єрмак припустив, що головною ціллю російського наступу, який почнеться вже на початку літа, стане Харків. Водночас в Офісі президента уточнили, що нічого подібного політик не заявляв.

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Що насправді сказав Єрмак

Так, у розмові з іноземним виданням Андрій Єрмак розповів, що Києву відомий намір Путіна провести нову хвилю мобілізації з метою створення угруповання для нової наступальної операції, яка може стартувати наприкінці травня – початку червня.

Частиною підготовки до наступу глава ОП назвав посилення повітряних атак на українські міста протягом останніх трьох тижнів. Зокрема, чиновник уточнив, що основним осередком ворожих ударів став Харків.

Водночас медіа перекрутили ці слова і подали як нібито, Харків є основною ціллю для наступу окупантів.

У матеріалі Politico мова йшла про ракетні удари по Харкову. Це місто для Росії зараз стає головною ціллю для ударів. Але жодних слів про наступ на Харків від керівника ОП не лунало,

– пояснила радниця з питань комунікацій керівника Офісу президента Дарʼя Зарівна.

Напад на Харків: що відомо