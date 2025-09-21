Российские диверсанты постоянно пытаются проникнуть в Купянск, – ОСУВ "Днепр"
- Российские диверсионно-разведывательные группы пытаются проникнуть в Купянск, используя малочисленные группы и маскируясь под гражданских.
- Купянск является важным стратегическим пунктом для россиян из-за близости к ключевой станции Купянск – Узловой.
Спикер ОСУВ "Днепр" рассказал о ситуации в Купянске Харьковской области. По его словам, российские диверсионно-разведывательные группы постоянно пытаются проникать в населенный пункт.
Об этом рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
Какова сейчас ситуация в Купянске?
Виктор Трегубов объяснил, что российские оккупанты пытаются проникать в Купянск Харьковской области. В частности, враг отправляет малые диверсионно-разведывательные группы (от двух до пяти солдат).
Они пытаются пользоваться своей численностью, просачиваться сквозь позиции украинских военных и позже занимать какие-то здания,
– говорит он.
Спикер подчеркнул, что оккупанты переодеваются в гражданскую одежду, чтобы ВСУ было труднее их распознать. Украинские воины пытаются уничтожать их еще до того, как захватчики зайдут в городскую застройку.
К слову, в эфире 24 Канала председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан рассказал, что сам Купянск не является для россиян таким важным, но город является главной преградой на пути к ключевому объекту – станции Купянск – Узловой. Именно она является главной целью врага.
Что в Украине говорят о боях за Купянск?
Ситуацию в Купянске также прокомментировал президент Украины. Владимир Зеленский рассказал, что в районе населенного пункта продолжаются жесткие боевые действия. ВСУ продолжают отражать нашествие оккупантов.
"Там наши подразделения занимаются зачисткой. Мы считаем, что россияне там будут уничтожены", – подчеркнул украинский лидер.
Командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" 19 сентября подчеркнул, что россияне не контролируют ни одного района Купянска.