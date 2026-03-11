Самые главные из задач на так называемую "СВО", – комбат о планах врага на Краматорск и Славянск

Россия всеми силами стремится продвинуться в направлении Краматорска и Славянска в Донецкой области, а затем и оккупировать эти оба города. Именно это является главными из задач на так называемую "специальную военную операцию".

Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал командир батальона беспилотных систем "Сапсаны" 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского – Михаил "Депутат" Трач.

К теме Россияне совершили еще несколько прорывов границы на Сумщине и готовят весеннее наступление: как изменилась линия фронта за неделю

Почему врага так интересует Краматорск и Славянск?

Михаил Трач рассказал, что враг систематически пытается продвинуться именно в направлении Славянска и Краматорска. Военнослужащий напомнил, что оккупанты стремились захватить города еще с 2014 года, и первым городом, куда заехали диверсионные отряды Гиркина после начала войны на Востоке Украины, был именно Славянск.

Это важный транспортный узел, крупный промышленный город. Контроль над Славянском и Краматорском вообще фактически будет означать контроль над всей Донецкой областью. После того как враг почти покончил с Покровском, его следующие цели – Славянск и Краматорск. Поэтому они будут сосредотачивать здесь свои максимальные усилия,

– объяснил "Депутат".

Командир батальона заметил, что сейчас Славянск и Краматорск – живые города. Здесь работает определенная промышленность, магазины, некоторые предприятия, коммунальная сфера, хотя людей, конечно, стало меньше.

Военный отметил, что дух войны чувствуется, когда есть обстрелы – КАБы, ракеты, РСЗО и даже единичные FPV-дроны, которые залетают на окраины.

"Но если фронт приблизится на опасную глубину, а это так называемая серая зона, то есть 10 – 15 километров непосредственно к городам, то это будет зона досягаемости обычных FPV. Тогда гражданскому населению придется уезжать отсюда, потому что проживание станет невыносимым и опасным", – отметил Михаил Трач.

Что врагу надо, чтобы начать наступление на города?

"Депутат" подчеркнул, что, чтобы начинать наступательную операцию на Краматорск, оккупантам надо выровнять фронт, в частности в районе Константиновки. Со стороны Славянска есть наши вклинения наших защитников.

В то же время комбат отметил, что фактически контроль над Донецкой областью враг сможет получить только если захватит Славянско-Краматорскую агломерацию. Затем – выйти на админграницы Донецкой области и делать так называемую "зону контроля".

Россияне же ставят себе задачу якобы, чтобы территории, которые они включили в свой состав, перешли под полный контроль в административных границах и плюс, чтобы была буферная зона. Соответственно, если они захватят Краматорск и Славянск, им еще надо будет создать какую-то буферную зону. И только тогда можно будет говорить, что они что-то там контролируют. Пока что они здесь совсем ничего не контролируют,

– объяснил Трач.

Как далеко расположена линия фронта от Краматорска и Славянска: смотрите на карте

Какая ситуация в Славянске и Краматорске сейчас?