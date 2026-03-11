Самые главные из задач на так называемую "СВО", – комбат о планах врага на Краматорск и Славянск
- Россия стремится оккупировать Краматорск и Славянск в рамках своей "специальной военной операции", поскольку контроль над этими городами будет означать контроль над Донецкой областью, сказал комбат Михаил "Депутат" Трач.
- Для наступления на эти города российским войскам, как пояснил военный, оккупантам необходимо выровнять фронт, особенно в районе Константиновки. Также враг хочет создать буферную зону после захвата этих населенных пунктов.
Россия всеми силами стремится продвинуться в направлении Краматорска и Славянска в Донецкой области, а затем и оккупировать эти оба города. Именно это является главными из задач на так называемую "специальную военную операцию".
Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал командир батальона беспилотных систем "Сапсаны" 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского – Михаил "Депутат" Трач.
К теме Россияне совершили еще несколько прорывов границы на Сумщине и готовят весеннее наступление: как изменилась линия фронта за неделю
Почему врага так интересует Краматорск и Славянск?
Михаил Трач рассказал, что враг систематически пытается продвинуться именно в направлении Славянска и Краматорска. Военнослужащий напомнил, что оккупанты стремились захватить города еще с 2014 года, и первым городом, куда заехали диверсионные отряды Гиркина после начала войны на Востоке Украины, был именно Славянск.
Это важный транспортный узел, крупный промышленный город. Контроль над Славянском и Краматорском вообще фактически будет означать контроль над всей Донецкой областью. После того как враг почти покончил с Покровском, его следующие цели – Славянск и Краматорск. Поэтому они будут сосредотачивать здесь свои максимальные усилия,
– объяснил "Депутат".
Командир батальона заметил, что сейчас Славянск и Краматорск – живые города. Здесь работает определенная промышленность, магазины, некоторые предприятия, коммунальная сфера, хотя людей, конечно, стало меньше.
Военный отметил, что дух войны чувствуется, когда есть обстрелы – КАБы, ракеты, РСЗО и даже единичные FPV-дроны, которые залетают на окраины.
"Но если фронт приблизится на опасную глубину, а это так называемая серая зона, то есть 10 – 15 километров непосредственно к городам, то это будет зона досягаемости обычных FPV. Тогда гражданскому населению придется уезжать отсюда, потому что проживание станет невыносимым и опасным", – отметил Михаил Трач.
Что врагу надо, чтобы начать наступление на города?
"Депутат" подчеркнул, что, чтобы начинать наступательную операцию на Краматорск, оккупантам надо выровнять фронт, в частности в районе Константиновки. Со стороны Славянска есть наши вклинения наших защитников.
В то же время комбат отметил, что фактически контроль над Донецкой областью враг сможет получить только если захватит Славянско-Краматорскую агломерацию. Затем – выйти на админграницы Донецкой области и делать так называемую "зону контроля".
Россияне же ставят себе задачу якобы, чтобы территории, которые они включили в свой состав, перешли под полный контроль в административных границах и плюс, чтобы была буферная зона. Соответственно, если они захватят Краматорск и Славянск, им еще надо будет создать какую-то буферную зону. И только тогда можно будет говорить, что они что-то там контролируют. Пока что они здесь совсем ничего не контролируют,
– объяснил Трач.
Как далеко расположена линия фронта от Краматорска и Славянска: смотрите на карте
Какая ситуация в Славянске и Краматорске сейчас?
Пресс-секретарь 26 ОАБр Дарья Британ рассказала "Украинскому свидетелю" о ситуации на Славянско-Краматорском направлении. Военнослужащая отметила, что ситуация в Славянске значительно ухудшилась из-за атак FPV-дронов и ракет, а местные жители – все чаще эвакуируются.
10 марта российские войска авиабомбами обстреляли гражданские многоэтажки в Славянске. В результате этого погибли 4 человека, а еще 20 – получили ранения, в том числе двое детей.
По Краматорску враг бил в феврале. В результате вражеского удара по городу вечером 12 февраля погибли трое братьев, а их мама и бабушка получили ранения.