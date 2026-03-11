Найголовніші з завдань на так звану "СВО", – комбат про плани ворога на Краматорськ і Слов'янськ

Росія всіма силами прагне просунутися у напрямку Краматорська та Слов'янська у Донецькій області, а згодом і окупувати ці обидва міста. Саме це є найголовнішими із завдань на так звану "спеціальну військову операцію".

Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів командир батальйону безпілотних систем "Сапсани" 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького – Михайло "Депутат" Трач.

Чому ворога так цікавить Краматорськ та Слов'янськ?

Михайло Трач розповів, що ворог систематично намагається просунутися саме в напрямку Слов'янська і Краматорська. Військовослужбовець нагадав, що окупанти прагнули захопити міста ще з 2014 року, і першим містом, куди заїхали диверсійні загони Гіркіна після початку війни на Сході України, був саме Слов'янськ.

Це важливий транспортний вузол, велике промислове місто. Контроль над Слов'янськом і Краматорськом взагалі фактично буде означати контроль над всією Донецькою областю. Після того як ворог майже покінчив з Покровськом, його наступні цілі – Слов'янськ і Краматорськ. Тому вони будуть зосереджувати тут свої максимальні зусилля,

– пояснив "Депутат".

Командир батальйону зауважив, що зараз Слов'янськ і Краматорськ – живі міста. Тут працює певна промисловість, магазини, деякі підприємства, комунальна сфера, хоча людей, звісно, стало менше.

Військовий наголосив, що дух війни відчувається, коли є обстріли – КАБи, ракети, РСЗВ і навіть поодинокі FPV-дрони, які залітають на околиці.

"Але якщо фронт наблизиться на небезпечну глибину, а це так звана сіра зона, тобто 10 – 15 кілометрів безпосередньо до міст, то це буде зона досяжності звичайних FPV. Тоді цивільному населенню доведеться їхати звідси, бо проживання стане нестерпним і небезпечним", – зазначив Михайло Трач.

Що ворогу треба, аби розпочати наступ на міста?

"Депутат" підкреслив, що, щоб розпочинати наступальну операцію на Краматорськ, окупантам треба вирівняти фронт, зокрема в районі Костянтинівки. З боку Слов'янська є наші вклинення наших захисників.

Водночас комбат зауважив, що фактично контроль над Донецькою областю ворог зможе отримати тільки якщо захопить Слов'янсько-Краматорську агломерацію. Потім – вийти на адмінкордони Донецької області й робити так звану "зону контролю".

Росіяни ж ставлять собі завдання нібито, щоб території, які вони включили до свого складу, перейшли під повний контроль в адміністративних межах і плюс, щоб була буферна зона. Відповідно, якщо вони захоплять Краматорськ і Слов'янськ, їм ще треба буде створити якусь буферну зону. І тільки тоді можна буде говорити, що вони щось там контролюють. Поки що вони тут зовсім нічого не контролюють,

– пояснив Трач.

Яка ситуація у Слов'янську та Краматорську зараз?