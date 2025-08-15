Россияне имеют целью максимально продвинуться на Покровском направлении. Это сейчас крайне важно российской власти, однако украинские защитники прилагают много усилий, чтобы противник не имел успехов.

Появляется очень много сообщений, что россияне активно штурмуют район обороны вблизи Константиновки и Покровска. Логист 93 ОМБр "Холодный Яр" Друг Варяг рассказал 24 каналу, что холоднояровцы уже давно знают, что такое быть на острие вражеской атаки, ведь еще с 2022 года его бригада была на обороне Бахмута.

К теме Три ошибки до Доброполья: почему россиянам удался прорыв на Покровском направлении и что будет дальше

Какова ситуация на Покровском направлении?

Друг Варяг заметил, что украинские военные за годы войны научились, как справляться с атаками россиян.

Что происходит вблизи Покровска: карта

По словам военного, ситуация на Покровском направлении сложная, иногда сверхсложная, но путем сверхусилий защитников и благодаря хорошему командованию 93 ОМБр "Холодный Яр" военные держат свои рубежи.

В основном война сейчас – это дроны и штурмовые группы. Наша бригада эффективно, отстаивает каждый метр украинской земли и уничтожает врага. Недавно мы были привлечены к деоккупации и ликвидации российского прорыва. Все идет успешно,

– подчеркнул Друг Варяг.

Наши военные делают чрезвычайный вклад, жертвуя своей жизнью и здоровьем, чтобы Украина избавилась от оккупационных войск на своей территории. Важно, чтобы гражданские также принимали в этом активное участие, максимально поддерживая наших защитников.

Обратите внимание! Сейчас идет сбор для 93 ОМБр "Холодный Яр" на два интерактивных стола управления на КСП в Донецкой области и мощный РЭБ. Сделать свой вклад для противодействия врагу можно по ссылке.

Стоит добавить, что на Покровском направлении бойцы 93-й бригады "Холодный Яр" уничтожили пятерых оккупантов и взяли в плен еще четырех, которые принадлежали к 132-й мотострелковой бригаде России. Стычка произошла после попытки россиян прорваться вглубь обороны вблизи Кучеревого Яра и Золотого Колодца. За сутки украинские силы отбили 47 атак, но ситуация на этом участке фронта остается очень напряженной.