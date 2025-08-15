Росіяни мають на меті максимально просунутись на Покровському напрямку. Це зараз вкрай важливо російській владі, проте українські захисники докладають багато зусиль, щоб противник не мав успіхів.

З'являється дуже багато повідомлень, що росіяни активно штурмують район оборони поблизу Костянтинівки та Покровська. Логіст 93 ОМБр "Холодний Яр" Друг Варяг розповів 24 Каналу, що холодноярівці вже давно знають, що таке бути на вістрі ворожої атаки, адже ще з 2022 року його бригада була на обороні Бахмута.

Яка ситуація на Покровському напрямку?

Друг Варяг зауважив, що українські військові за роки війни навчилися, як справлятись з атаками росіян.

Що відбувається поблизу Покровська: карта

За словами військового, ситуація на Покровському напрямку складна, іноді надскладна, але шляхом надзусиль оборонців і завдяки хорошому командуванню 93 ОМБр "Холодний Яр" військові тримають свої рубежі.

В основному війна зараз – це дрони й штурмові групи. Наша бригада ефективно, відстоює кожен метр української землі й знищує ворога. Нещодавно ми були залучені до деокупації й ліквідації російського прориву. Все йде успішно,

– підкреслив Друг Варяг.

Наші військові роблять надзвичайний внесок, жертвуючи своїм життям та здоров'ям, щоб Україна позбулась окупаційних військ на своїй території. Важливо, щоб цивільні також брали в цьому активну участь, максимально підтримуючи наших захисників.

Варто додати, що на Покровському напрямку бійці 93-ї бригади "Холодний Яр" знищили п'ятьох окупантів і взяли в полон ще чотирьох, які належали до 132-ї мотострілецької бригади Росії. Сутичка сталася після спроби росіян прорватися вглиб оборони поблизу Кучеревого Яру та Золотого Колодязя. За добу українські сили відбили 47 атак, але ситуація на цій ділянці фронту залишається дуже напруженою.