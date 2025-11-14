Болит сердце, – командир "Ахиллеса" рассказал, как россияне используют украинцев на Купянщине
- Россияне используют гражданских в Купянске как живой щит, прикрываясь ими во время обстрелов.
- Оккупанты проникают в гражданские дома и переодеваются в одежду местных, усложняя идентификацию для украинских защитников.
Россияне не отказываются от намерения захватить Купянск. Они используют циничные методы, чтобы закрепиться в городе.
Оккупанты, заходя в город прикрываются гражданскими, которые там остались. Командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко рассказал 24 каналу, что наблюдая за такими действиями противника, у него болит душа и сердце, ведь невозможно привыкнуть к тому, как жители Купянска страдают от российской агрессии, теряя свои дома, здоровье и часто жизнь.
Как россияне действуют в Купянске?
Юрий Федоренко подчеркнул, что волонтерские организации или военные, когда это еще возможно, заезжают в определенные районы Купянска, чтобы эвакуировать гражданских, которые до последнего остаются в городе. Это очень опасно для всех, ведь эвакуация преимущественно происходит во время массированных российских обстрелов различными видами вооружения.
Часто бывают случаи, когда гражданские, в результате атак, оказываются под завалами или получают ранения. Тогда нашим защитникам приходится сутки или даже больше оказывать помощь. Последствия такого иногда могут быть неуправляемыми.
Поэтому призываю всех тех, кто находится в прифронтовых поселках и городах, когда официальная власть Украины объявляет план эвакуации, то, пожалуйста, выезжаете. Ведь кроме опасности жизни и здоровью, противник пытается использовать украинцев как живой щит,
– сказал командир "Ахиллеса".
Оккупанты забегают в дома к гражданским. Они понимают, что после этого Силы обороны не будут атаковать. Таким образом они прикрываются гражданами Украины, чтобы выполнять боевые задачи своего командования.
Кроме этого, те россияне, которые тайно проникают в Купянск, мародерят гражданские помещения, переодеваясь в одежду местных. Вследствие этого, нашим защитникам, по словам Федоренко, очень сложно различать кто свой, а кто чужой.
Это существенно усложняет работу Сил обороны в Купянске, О том командир "Ахиллеса" считает, что есть перспектива полного вытеснения противника с правобережья города, однако на левобережном плацдарме, вероятно, будет продолжаться серьезная борьба, ведь там есть проблемы с логистикой.
Ситуация на Купянском направлении: последние новости
В министерстве обороны России сообщили, что на Купянском направлении якобы атаковали 16 механизированную бригаду ВСУ. На это отреагировали в Силах обороны, отметив, что такого формирования в украинской армии нет.
Владимир Зеленский 7 ноября 2025 года заявил об успехах Сил обороны на Купянском направлении. Однако военные, которые там держат позиции, попросили подождать с новостями, пока операция по устранению противника не завершится.
Россияне на севере Купянска пытаются удержать свои позиции. Однако украинские военные наносят эффективные контрудары там.