Заходят к нам в тыл, – в 115 ОМБр описали тактику действий россиян на фронте
- Россияне активизировали наступление на Луганщине, используя подготовленные группы и беспилотники для диверсионных действий и разрушения логистики.
- Дроны "Молния-2", которые россияне используются для атак, способны нести более 7 килограммов взрывчатки.
Россияне активизировали наступление на линии боевого соприкосновения, в частности на Луганщине вблизи Серебрянского леса. К сожалению, оккупанты имеют определенные успехи там.
Штаб-сержант отделения коммуникаций 115 ОМБр Сергей с позывным "Аскет" рассказал 24 Каналу, что россияне наращивают свои возможности для штурма украинских позиций. Продолжается накопление личного состава врага. Небольшие группы собираются в блиндажах или разбитых зданиях.
Какую тактику наступления применяют россияне?
Военный отметил, что, кроме усиления наступления личным составом, противник для боевых действий также активно применяет различные типы беспилотников, в частности разведывательные и боевые.
Что происходит вблизи Серебрянского леса: карта
Сейчас основная их тактика – это использование очень подготовленных и хорошо снаряженных людей, которые небольшими группами просачиваются сквозь нашу линию обороны и заходят в тыл, проводя диверсионные или разведывательные действия,
– сказал он.
Противник также очень активно использует на фронте БпЛА "Молния". Все для того, чтобы разрушать украинскую логистику.
Сергей с позывным "Аскет" отметил, что дроны "Молния-2" – это очень опасное оружие, ведь они могут нести более 7 килограммов взрывчатки. Этого достаточно, чтобы уничтожить легкобронированную технику или укрытие на линии боевого соприкосновения.
Какова ситуация на Луганском направлении?
По состоянию на 1 июля 2025 года Россия оккупировала более 95% Луганской области. Там продолжаются активные боевые действия. Украинские военные пытаются разрушать мосты и переправы, чтобы россиянам было трудно продвигаться вперед.
Украинские военные объединенными силами, в частности 60-й, 63-й, и 66-й бригад Третьего армейского корпуса, сдерживают наступление россиян на Луганщине. Против них воюют 20-я, 1-я танковая и 25-я общевойсковая армии России. В каждой из них примерно 20 – 50 тысяч личного состава.
Украинские беспилотники в ночь на 19 августа 2025 года атаковали 2 склада на территории временно оккупированной Луганщины с вражеской техникой. Удары дронами вызвали масштабный пожар. Такие действия сдерживают наступление врага, что способствует работе наших защитников.