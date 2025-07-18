16 населенных пунктов Северодонецкого и Сватовского районов Луганщины находятся в зоне активных боевых действий, территории других населенных пунктов области определены временно оккупированными. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".

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Сколько процентов территории Луганщины под российской оккупацией?

В ответ на запрос проекта "Радио Свобода" "Донбасс Реалии" в ОВА заявили, что более 95% территории Луганской области по состоянию на 1 июля 2025 года находятся под временной оккупацией России.

Там отметили, что в населенных пунктах Краснореченской поселковой военной администрации Сватовского района, которые есть в зоне активных боевых действий, остаются восемь человек.

В то же время с 24 февраля 2022 года с Луганщины переместились 202 557 человек, из них более 41 тысячи – дети, почти 10 тысяч – люди с инвалидностью и более 38 тысяч – пенсионеры.

На сегодня в населенных пунктах, находящихся в зоне активных боевых действий почти все жилые дома повреждены, значительное количество из них разрушено. Информация о поврежденных и разрушенных зданиях может быть уточнена после проведения безопасностных и стабилизационных мероприятий,

– говорят в Луганской ОВА.

Несмотря на это, Силы обороны продолжают оборонять украинские территории. Военные активно разрушают мосты и переправы на Луганщине, чтобы препятствовать продвижению россиян.

Системное уничтожение переправ через реку Жеребец срывает логистику противника и делает невозможным подкрепление в направлениях Харьковщины и Донетчины.