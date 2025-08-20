Росіяни активізували наступ на лінії бойового зіткнення, зокрема на Луганщині поблизу Серебрянського лісу. На жаль, окупанти мають певні успіхи там.

Штаб-сержант відділення комунікацій 115 ОМБр Сергій з позивним "Аскет" розповів 24 Каналу, що росіяни нарощують свої можливості для штурму українських позицій. Триває накопичення особового складу ворога. Невеликі групи збираються у бліндажах чи розбитих будівлях.

Дивіться також Три помилки до Добропілля: чому росіянам вдався прорив на Покровському напрямку і що буде далі

Яку тактику наступу застосовують росіяни?

Військовий зазначив, що, окрім посилення наступу особовим складом, противник для бойових дій також активно застосовує різні типи безпілотників, зокрема розвідувальні та бойові.

Що відбувається поблизу Серебрянського лісу: карта

Зараз основна їхня тактика – це використання дуже підготовлених та гарно споряджених людей, які невеликими групами просочуються крізь нашу лінію оборони та заходять в тил, проводячи диверсійні або розвідувальні дії,

– сказав він.

Противник також дуже активно використовує на фронті БпЛА "Молнія". Все задля того, щоб руйнувати українську логістику.

Зверніть увагу! Внаслідок атаки дронами на оптоволокні та серії скидів, росіяни знищили пікап на якому українські мінометники 115 ОМБр виконували бойові завдання на лінії зіткнення. Розпочався збір на бойову машину, щоб вони й далі могли працювати та обороняти наші території. Закликаємо долучитись до підтримки військових за посиланням.

Сергій з позивним "Аскет" зазначив, що дрони "Молнія-2" – це дуже небезпечна зброя, адже вони можуть нести понад 7 кілограмів вибухівки. Цього достатньо, щоб знищити легкоброньовану техніку чи укриття на лінії бойового зіткнення.

Яка ситуація на Луганському напрямку?