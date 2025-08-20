Штаб-сержант отделения коммуникаций 115 ОМБр Сергей с позывным "Аскет" рассказал 24 Каналу, что россияне наращивают свои возможности для штурма украинских позиций. Продолжается накопление личного состава врага. Небольшие группы собираются в блиндажах или разбитых зданиях.

Какую тактику наступления применяют россияне?

Военный отметил, что, кроме усиления наступления личным составом, противник для боевых действий также активно применяет различные типы беспилотников, в частности разведывательные и боевые.

Что происходит вблизи Серебрянского леса: карта

Сейчас основная их тактика – это использование очень подготовленных и хорошо снаряженных людей, которые небольшими группами просачиваются сквозь нашу линию обороны и заходят в тыл, проводя диверсионные или разведывательные действия,

– сказал он.

Противник также очень активно использует на фронте БпЛА "Молния". Все для того, чтобы разрушать украинскую логистику.

Обратите внимание! В результате атаки дронами на оптоволокне и серии сбросов, россияне уничтожили пикап на котором украинские минометчики 115 ОМБр выполняли боевые задачи на линии соприкосновения. Начался сбор на боевую машину, чтобы они и дальше могли работать и защищать наши территории. Призываем присоединиться к поддержке военных по ссылке.

Сергей с позывным "Аскет" отметил, что дроны "Молния-2" – это очень опасное оружие, ведь они могут нести более 7 килограммов взрывчатки. Этого достаточно, чтобы уничтожить легкобронированную технику или укрытие на линии боевого соприкосновения.

Какова ситуация на Луганском направлении?