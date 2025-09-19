Ситуация на Покровском направлении остается очень сложной, ведь россияне направляют туда очень много личного состава, чтобы атаковать позиции наших защитников. То, как они относятся к своим солдатам, шокирует.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал начальник разведки ракетно-артиллерийского дивизиона бригады "Рубеж" Даниил Борисенко, отметив, что на Покровском направлении противник использует все возможные средства и силы, чтобы продолжать наступление. Даже многочисленные потери не останавливают движение оккупантов вперед.

Смотрите также ВСУ отбрасывают врага, а россияне – продолжают штурмы: обновление DeepState

Почему россияне неустанно штурмуют украинские позиции?

Даниил Борисенко отметил, что, несмотря на постоянные потери, интенсивность наступления на Покровском направлении никоим образом не уменьшается.

Это говорит о том, что постоянно прибывают новые резервы для того, чтобы не сбавлять темп. Остается загадкой, как им (россиянам – 24 Канала) удается в таком большом количестве каждый день направлять свои силы в штурмы, ведь потери у них огромные,

– сказал он.

Враг имеет одну цель – окружить Покровск, однако успех в этом замысле отсутствует. Неизвестно, как долго военное командование России и дальше будет продолжать уничтожать своих людей в этих попытках.

Обратите внимание! В бригаде "Рубеж" НГУ продолжается важный сбор на наземные дроны. Приобщиться к поддержке наших защитников можно по ссылке.

Начальник разведки ракетно-артиллерийского дивизиона бригады "Рубеж" подчеркнул, что россияне, совсем не жалеют и не берегут свой личный состав. Они уже несколько месяцев подряд только бросают солдат в штурмы.

Россияне относятся к своим людям, как к скоту,

– заметил он.

Кроме того, оккупанты используют все возможные виды вооружения, чтобы атаковать Покровское направление. Говорится об авиации, которая преимущественно сбрасывает КАБы, артиллерию, беспилотники, применяя тактику "выжженной земли".

Что происходит на Покровском направлении: карта

Несмотря на боевые возможности врага, нашим Силам обороны удается эффективно противодействовать. Это очень изнурительная работа, которая продолжается 24 часа в сутки. Борисенко подчеркнул, что наши защитники работают без остановки, ведь прилагают максимум усилий, чтобы противостоять оккупантам.

Какая ситуация сейчас в Донецкой области?