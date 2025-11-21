Ее убила Россия: В Киеве попрощались с вдовой первой жертвы Чернобыля

В столице попрощались с Натальей Ходемчук –женой первого погибшего в результате аварии на ЧАЭС Валерия Ходемчука. 73-летняя женщина стала жертвой массированного российского удара по Киеву в ночь на 14 ноября.

Похороны состоялись в Киеве, где родные, друзья и неравнодушные киевляне провели ее в последний путь. Об этом рассказывает 24 Канал, ссылаясь на Радио Свобода.

Что известно о Наталье Ходемчук?

73-летняя жена первой жертвы Чернобыльской аварии Валерия Ходемчука Наталья большую часть своей жизни женщина прожила в столице, куда переехала после катастрофы 1986 года.

Ее муж, старший оператор главного циркуляционного насоса четвертого энергоблока ЧАЭС, погиб в ночь взрыва. Он находился непосредственно возле оборудования, когда произошел аварийный выброс, и его тело так и не удалось найти – оно осталось под бетонными руинами разрушенного реактора.

В ночь на 14 ноября 2025 года трагедия снова коснулась семьи Ходемчуков. Российский "Шахед" попал в жилой дом на Троещине, где жили ликвидаторы аварии на ЧАЭС и их семьи.

Квартира Натальи Ходемчук, расположена на седьмом этаже, оказалась в эпицентре взрыва. Помещение полностью выгорело, а сама женщина получила критические травмы – ожоги почти половины поверхности тела. Врачи констатировали ожоговый шок и тяжелые повреждения дыхательных путей. Состояние женщины осложняли и сопутствующие болезни.

Несмотря на упорную работу медиков, спасти Наталью не удалось: она стала седьмой жертвой той ночной атаки на столицу.

