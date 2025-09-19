В польском городе Освенцим пропала несовершеннолетняя украинка Наталья Яськевич. Полиция страны просит о помощи.

Что известно об исчезновении Натальи Яскевич в Польше?

Девушке 16 лет. Последний раз она связывалась с семьей по телефону в среду, 17 сентября, около 13:00. Наталья не вернулась домой, и ничего не известно о том, где она находится.

По предоставленной информации, рост Натальи составляет 165 сантиметров. Она имеет стройное телосложение, голубые глаза и темные волосы до плеч с розовой челкой. Девушка носит очки. На момент исчезновения была одета в темное,

– перечислило СМИ ее приметы.



Наталья Яськевич / Фото польской полиции

Полиция призвала граждан помочь. Поляков просят внимательно присматриваться к людям в общественных местах, особенно обращая внимания на молодых девушек, похожих по описанию.

Правоохранителям пригодится любая информация, которая может помочь в поисках.

Если кому-то известно, где может находиться Наталья Яськевич, следует немедленно передать эти данные полиции Освенцимского уезда по телефону 47 83 26 280. Или позвонив по номеру экстренной помощи 112.

