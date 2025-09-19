В очках и с розовой челкой: в Польше исчезла юная украинка
- В польском городе Освенцим исчезла 16-летняя украинка Наталья Яськевич.
- Наталья имеет рост 165 сантиметров, стройное телосложение, голубые глаза, темные волосы с розовой челкой и носит очки.
В польском городе Освенцим пропала несовершеннолетняя украинка Наталья Яськевич. Полиция страны просит о помощи.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на inpoland.net.
Что известно об исчезновении Натальи Яскевич в Польше?
Девушке 16 лет. Последний раз она связывалась с семьей по телефону в среду, 17 сентября, около 13:00. Наталья не вернулась домой, и ничего не известно о том, где она находится.
По предоставленной информации, рост Натальи составляет 165 сантиметров. Она имеет стройное телосложение, голубые глаза и темные волосы до плеч с розовой челкой. Девушка носит очки. На момент исчезновения была одета в темное,
– перечислило СМИ ее приметы.
Наталья Яськевич / Фото польской полиции
Полиция призвала граждан помочь. Поляков просят внимательно присматриваться к людям в общественных местах, особенно обращая внимания на молодых девушек, похожих по описанию.
Правоохранителям пригодится любая информация, которая может помочь в поисках.
Если кому-то известно, где может находиться Наталья Яськевич, следует немедленно передать эти данные полиции Освенцимского уезда по телефону 47 83 26 280. Или позвонив по номеру экстренной помощи 112.
Россия силой разлучает детей с родителями на оккупированных территориях
Западные эксперты установили 210 заведений, где Россия удерживает похищенных украинских детей. Маленьких украинцев перевоспитывают и милитаризируют. Причем это не только сироты, но и дети, вывезенные в летние лагеря для изначально временного "перевоспитания", силой разлученные с родителями на прифронтовых территориях в феврале 2022 года, отобранные у родителей в фильтрационных лагерях Мариуполя и вблизи него.
В сентябре в Европарламенте рассказали историю Саши. Из Мариуполя россияне вывезли его в Донецк, заявив, что мама ему не нужна. Ведь в России у него якобы будет новая семья. Бабушка смогла вернуть парня в Украину, но маму они до сих пор не нашли.