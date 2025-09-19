В окулярах і з рожевим чубчиком: у Польщі зникла юна українка
- У польському місті Освенцим зникла 16-річна українка Наталія Яськевич.
- Наталія має зріст 165 сантиметрів, струнку статуру, блакитні очі, темне волосся з рожевим чубчиком та носить окуляри.
В польському місті Освенцим пропала неповнолітня українка Наталія Яськевич. Поліція країни просить про допомогу.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на inpoland.net.
Що відомо про зникнення Наталії Яськевич у Польщі?
Дівчині 16 років. Востаннє вона зв'язувалася з родиною телефоном у середу, 17 вересня, близько 13:00. Наталія не повернулася додому, і нічого не відомо про те, де вона перебуває.
За наданою інформацією, зріст Наталії становить 165 сантиметрів. Вона має струнку статуру, блакитні очі та темне волосся до плечей з рожевим чубчиком. Дівчина носить окуляри. На момент зникнення була одягнена в темне,
– перелічило ЗМІ її прикмети.
Наталія Яськевич / Фото польської поліції
Поліція закликала громадян допомогти. Поляків просять уважно придивлятися до людей у громадських місцях, особливо звертаючи уваги на молодих дівчат, схожих за описом.
Правоохоронцям стане у пригоді будь-яка інформація, яка може допомогти у пошуках.
Якщо комусь відомо, де може перебувати Наталія Яськевич, слід негайно передати ці дані поліції Освенцимського повіту за телефоном 47 83 26 280. Або зателефонувавши за номером екстреної допомоги 112.
Росія силою розлучає дітей з батьками на окупованих територіях
Західні експерти встановили 210 закладів, де Росія утримує викрадених українських дітей. Маленьких українців перевиховують і мілітаризують. Причому це не тільки сироти, а й діти, вивезені до літніх таборів для початково тимчасового "перевиховання", силою розлучені з батьками на прифронтових територіях у лютому 2022 року, відібрані у батьків у фільтраційних таборах Маріуполя та поблизу нього.
У вересні в Європарламенті розповіли історію Сашка. З Маріуполя росіяни вивезли його в Донецьк, заявивши, що мама йому не потрібна. Адже в Росії у нього буцімто буде нова родина. Бабуся змогла повернути хлопця в Україну, але маму вони досі не знайшли.