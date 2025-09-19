В польському місті Освенцим пропала неповнолітня українка Наталія Яськевич. Поліція країни просить про допомогу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на inpoland.net.

Що відомо про зникнення Наталії Яськевич у Польщі?

Дівчині 16 років. Востаннє вона зв'язувалася з родиною телефоном у середу, 17 вересня, близько 13:00. Наталія не повернулася додому, і нічого не відомо про те, де вона перебуває.

За наданою інформацією, зріст Наталії становить 165 сантиметрів. Вона має струнку статуру, блакитні очі та темне волосся до плечей з рожевим чубчиком. Дівчина носить окуляри. На момент зникнення була одягнена в темне,

– перелічило ЗМІ її прикмети.



Наталія Яськевич / Фото польської поліції

Поліція закликала громадян допомогти. Поляків просять уважно придивлятися до людей у громадських місцях, особливо звертаючи уваги на молодих дівчат, схожих за описом.

Правоохоронцям стане у пригоді будь-яка інформація, яка може допомогти у пошуках.

Якщо комусь відомо, де може перебувати Наталія Яськевич, слід негайно передати ці дані поліції Освенцимського повіту за телефоном 47 83 26 280. Або зателефонувавши за номером екстреної допомоги 112.

