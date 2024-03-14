Подстерегли в подъезде: в Днепре осудили трех мужчин за покушение на общественную активистку
Источник:Днепропетровская областная прокуратура
В Днепре суд вынес приговор трем местным жителям, которые пытались убить общественного деятеля. Свою вину злоумышленники так и не признали.
Еще в 2021 году трое фигурантов дела получили заказ на убийство активистки Натальи Эшонкуловой. Сама женщина заявляла, что ее хотели "убрать" за "антирейдерскую деятельность".
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Что решил суд
Следствие установило, что осужденные несколько недель следили за жертвой и собирали о ней информацию.
Вечером 15 июля 2021 года двое из осужденных совершили нападение на женщину в подъезде дома, в котором она проживала.
Нападавшие били активистку ногами и руками по голове. Прокуроры смогли доказать в суде, что их намерением было именно убийство.
В то же время воплотить свое намерение мужчинам помешала соседка пострадавшей. Злоумышленники скрылись с места преступления на автомобиле, в котором их ждал третий сообщник.
Ни один из нападавших так и не признал свою вину. Впрочем, у судьи было достаточно доказательств, чтобы признать каждого из них виновным в незаконченном покушении на умышленное убийство по заказу и приговорить к 11 годам тюрьмы.
Известные покушения на убийство: последние случаи
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