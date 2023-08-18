Впоследствии выяснилось, что у обоих задержанных не было личного конфликта с потерпевшим. Их умышленно "наняли" для расправы над Евгением Сокуром.
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За должностным лицом следили
Нападавшими оказались двое ранее судимых мужчин. Они приехали в столицу специально, чтобы выполнить "заказ" – покалечить заместителя главы Налоговой службы.
Перед тем, как приступить к основной части "задания", злоумышленники установили слежку за жертвой. Для этого они арендовали жилье недалеко от места жительства налоговика.
Кроме того, задержанные осуществили другую подготовку к преступлению – приобрели авто и орудие расправы – две бейсбольные биты.
Успели только приблизиться
Евгения Сокура подстерегли в заранее выбранном месте. Заметив жертву, мужчины вытащили из сумок бейсбольные бить и начали приближаться к ней. Однако правоохранители успели вовремя – и те не смогли навредить должностному лицу.
Полиция активно ищет заказчиков расправы. А двоим ее "исполнителям" уже сообщили о подозрении по факту подготовки к причинению умышленного тяжкого телесного повреждения гражданину. Им грозит до 10 лет тюрьмы.
На заместителя председателя Налоговой Евгения Сокура готовили нападение
- Сначала о покушении на заместителя Председателя ГНС Евгения Сокура сообщил народный депутат Украины Даниил Гетманцев. Он заявил, что 17 августа в центре Киева произошло покушение на убийство на Евгения Сокура. Впоследствии в МВД подтвердили эту информацию. Там заявили, что исполнителей покушения задержали "на горячем". Злоумышленниками оказались ранее судимые 27-ми и 31-летние граждане. Пока они дают показания на заказчиков.
- Кроме того, выяснилось, что нападавшие имели при себе фото потенциальной жертвы и его автомобиля.