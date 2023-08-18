Згодом з'ясувалося, що в обох затриманих не було особистого конфлікту з потерпілим. Їх навмисне "найняли" для розправи над Євгеном Сокуром.

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За посадовцем стежили

Нападниками виявилися двоє раніше судимих чоловіків. Вони приїхали до столиці спеціально, аби виконати "замовлення" – покалічити заступника голови Податкової служби.

Перед тим, як приступити до основної частини "завдання", зловмисники встановили стеження за жертвою. Задля цього вони орендували житло неподалік місця проживання податківця.

Крім того, затримані здійснили іншу підготовку до злочину – придбали авто та знаряддя розправи – дві бейсбольні бити.

Встигли лише наблизитися

Євгена Сокура підстерегли в зазделегідь обраному місці. Завбачивши жертву, чоловіки витягнули з сумок бейсбольні бити та почали наближатися до неї. Однак правоохоронці настигли вчасно – і ті не змогли нашкодити посадовцю.

Наразі поліція активно шукає замовників розправи. А двом її "виконавцям" вже повідомили про підозру за фактом підготовки до заподіяння умисного тяжкого тілесного ушкодження громадянину. Їм загрожує до 10 років в'язниці.

На заступника голови Податкової Євгена Сокура готували напад