Народний депутат України Данило Гетманнцев заявив, що 17 серпня нібито стався замах на вбивство заступника Голови ДПС України Євгена Сокура. Однак зазначимо, що в поліції наразі не коментували цю інформацію.

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Що відомо про інцидент

За словами Гетманцева, о 7:50 в центрі Києва намагались вбити заступника Голови ДПС України Євгена Сокура.

Напад в центрі міста. Замовники – схемщики, що втратили "бізнес" та перейшли межу. Євгена вдалося врятувати злагодженими діями карного розшуку. Низький уклін професіоналам з Департаменту карного розшуку Нацполу,

– заявив він.

Також депутат заявив, що виконавці затримані та наразі дають покази на замовників. Наразі у правоохоронних органах ще не коментували ситуацію.