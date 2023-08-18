Підозрювані з підготовленими битами прямували до під'їзду будинку Сокура. Чоловіків уже затримали. Наразі поліцейські встановлюють особу замовника.
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Це був замовний напад
"Поліцейські змогли попередити напад саме в той момент, коли підозрювані з підготовленими битами вже направлялись у бік під'їзду, з якого повинен був вийти потерпілий", – зазначив голова Нацполіції Іван Вигівський.
Також у поліції уточнили, що зловмисниками виявились раніше судимі 27-ми та 31-річний громадяни. Вони не кияни, а мешканці одного з регіонів України. Наразі слідчі з'ясовують особу замовника нападу.
Окрім бит, нападники мали при собі фото 30-річної потенційної жертви та його автомобіля. Це вказує на замовний характер злочину,
– підкреслили в поліції.
Підозрюваним загрожує до 10 років в'язниці.
Нападники мали при собі фото Сокура / Фото Нацполіції