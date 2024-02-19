Пока деталей относительно подрыва автомобиля супругов Кручининых немного. Альберт и Наталья в больнице, полиция расценивает подрыв как покушение на умышленное убийство.
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Что говорят в УДА о подрыве машины Кручининых
Сегодня вечером возле одного из военных объектов в пригороде Одессы был взорван автомобиль Украинской добровольческой армии, в котором находились наши побратим и посестра – Альберт и Наталья Кручинины. Прямо сейчас за их жизни борются врачи. На месте работает полиция,
– написали в УДА.
В Украинской добровольческой армии назвали подрыв автомобиля террористическим актом. Там считают, что это может быть следствием деятельности российских ДРГ, поэтому объявили вознаграждение за информацию о возможных подрывниках.
"Призываем всех возможных очевидцев преступления, а также лиц, которым известна любая информация о его заказчиках и исполнителях, связаться с командованием УДА. Гарантируем анонимность и вознаграждение в размере 10 тысяч долларов США за информацию, которая поможет задержать или ликвидировать ДРГ", – написали там.
Сергей Стерненко также выразил готовность присоединиться к сбору информации о возможных преступниках.
Я знаю Наталью и Альберта с 2014 года, они очень много сделали как для Одессы, так и для украинской армии. Готов предоставить от себя еще 10 000 долларов за информацию,
– написал он.
Детали о подрыве от полиции
Правоохранители отметили, что это произошло в селе Гвардейское. Пострадавшие в больнице с многочисленными травмами.
Взорванная машина Кручининых / Фото ГУ НП в Одесской области
В Единый реестр досудебных расследований уже внесли сведения. Речь идет о покушении на умышленное убийство двух человек, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц. Злоумышленники могут получить от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.
Что такое Украинская добровольческая армия
Это добровольческое военное формирование Украины, которое окончательно сформировалось в декабре 2013 года. Его члены воюют с 2014 года. Во время полномасштабного вторжения участвовали в битве за Киев и контрнаступательных действиях.