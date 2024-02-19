Поки що деталей щодо підриву автівки подружжя Кручиніних небагато. Альберт і Наталя в лікарні, поліція розцінює підрив як замах на умисне вбивство.

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Що говорять в УДА про підрив автівки Кручиніних

Сьогодні увечері біля одного з військових об'єктів в передмісті Одеси був підірваний автомобіль Української добровольчої армії, в якому перебували наші побратим та посестра – Альберт та Наталя Кручиніни. Прямо зараз за їхні життя борються лікарі. На місці працює поліція,

– написали в УДА.

В Українській добровольчій армії назвали підрив автівки теpоpиcтичним актом. Там вважають, що це може бути наслідком діяльності російських ДРГ, тож оголосили винагороду за інформацію про можливих підривників.

"Закликаємо всіх можливих очевидців злочину, а також осіб, яким відома будь-яка інформація про його замовників та виконавців, зв'язатись із командуванням УДА. Гарантуємо анонімність та винагороду у розмірі 10 тисяч доларів США за інформацію, яка допоможе затримати або ліквідувати ДРГ", – написали там.

Сергій Стерненко також висловив готовність долучитися до збору інформації про можливих злочинців.

Я знаю Наталію та Альберта із 2014 року, вони дуже багато зробили як для Одеси, так і для українського війська. Готовий надати від себе ще 10 000 доларів за інформацію,

– написав він.

Деталі про підрив від поліції

Правоохоронці зазначили, що це сталося в селі Гвардійське. Постраждалі в лікарні з численними травмами.

Підірвана автівка Кручиніних / Фото ГУ НП в Одеській області

У Єдиний реєстр досудових розслідувань уже внесли відомості. Ідеться про замах на умисне вбивство двох осіб, вчинений способом, небезпечним для життя багатьох осіб. Зловмисники можуть отримати від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.