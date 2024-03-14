Підстерегли у під'їзді: у Дніпрі засудили трьох чоловіків за замах на громадську активістку

У Дніпрі суд виніс вирок трьом місцевим мешканцям, які намагалися вбити громадську діячку. Свою провину зловмисники так і не визнали.

Ще у 2021 році троє фігурантів справи отримали замовлення на вбивство активістки Наталії Ешонкулової. Сама жінка заявляла, що її хотіли "прибрати" за "антирейдерську діяльність".

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Що вирішив суд

Слідство встановило, що засуджені декілька тижнів стежили за жертвою та збирали про неї інформацію.

Увечері 15 липня 2021 року двоє із засуджених скоїли напад на жінку у під'їзді будинку, в якому вона проживала.

Нападники били активістку ногами та руками по голові. Прокурори змогли довести у суді, що їхнім наміром було саме вбивство.

Водночас втілити свій намір чоловікам завадила сусідка постраждалої. Зловмисники втекли з місця злочину на автомобілі, в якому на них чекав третій спільник.

Жоден із нападників так і не визнав свою провину. Втім, у судді було достатньо доказів, аби визнати кожного з них винним у незакінченому замаху на умисне вбивство за замовленням та засудити до 11 років в'язниці.

Відомі замахи на вбивство: останні випадки