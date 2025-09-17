Последние мгновения жизни: команда Навального показала фото из колонии, где умер политик
Команда Алексея Навального показала фото из камеры ШИЗО в колонии "Полярный волк" в поселке Харп. Именно там провел свой последний день российский оппозиционер.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководительницу отдела расследований "Фонда борьбы с коррупцией" Марию Певчих.
Как провел последний день Навальный?
На опубликованных кадрах видно стол со скамьей, на котором лежат личные вещи Навального. На испачканном рвотными массами полу – шапка и перчатки.
Соратница Навального Мария Певчих, утверждает, что фотография была сделана сразу после того, как политика уже без сознания вынесли из камеры.
Он лежал на полу, его тошнило, он кричал от боли. Тюремщики, вместо того, чтобы спасать его, оставили его здесь, закрыли решетку и двери,
– утверждает глава отдела расследований ФБК.
Где в момент смерти находился Навальный / фото команды политика
Вдова Алексея Навального Юлия утверждает, что скорую помощь Навальному вызвали только через 40 минут. Она заметила, что в течение 4 с половиной лет каждый шаг ее мужа снимали на видео, но записей последнего дня его жизни будто не существует.
Певчих также показала тюремный "прогулочный дворик". Так несколько лет Алексей "гулял".
"Полчаса в этой бетонной комнате, где вместо потолка решетка, а от стены до стены можно дотянуться руками" – подытожила она.
Место для прогулок Алексея Навального / фото команды политика
Что известно о смерти Навального?
Алексей Навальный умер 16 февраля 2024 года. Предварительной причиной смерти российская пропаганда назвала оторванный тромб.
Однако мать Навального, которая проживает в России, долгое время не подпускали к телу сына и не говорили, где тот находится, что вызвало сомнения в этой версии. В конце концов политика похоронили только 1 марта 2024 года в Москве.
Только через полгода появилась официальная причина смерти. В отказе о возбуждении уголовного дела следственный комитет указал, что смерть Навального наступила в результате комбинированного заболевания. При вскрытии Навального у него якобы нашли целый "букет" хронических болезней – от панкреатита до грыж. О тромбе упоминания не было.
В то же время уже в сентябре 2025 года вдова политика Юлия Навальная заявила, что две иностранные лаборатории подтвердили отравление оппозиционера в колонии. Она призвала их опубликовать результаты исследования.