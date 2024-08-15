Речь идет о постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела. Следственный комитет России утверждает, что причиной является "отсутствие состава преступления" в смерти Навального.

Смотрите также Верховный суд России оставил без изменений последний приговор Навальному, который умер 5 месяцев назад

Смерть Навального

В документе, который опубликовала Юлия Навальная, указано, что смерть политика наступила в результате "комбинированного заболевания". Во время вскрытия Навального у него якобы нашли целый "букет" хронических болезней – от панкреатита до грыж. В то же время в отказе нет ни одного упоминания об отрыве тромба, на который списывала смерть оппозиционера пропаганда.

Российские СМИ пишут, что в колонию в Харпе Алексей Навального привезли в декабре и поместили на двухнедельный карантин. Согласно документам он прошел "обязательное медицинское исследование, которое включает осмотр врачами-специалистами, рентгено-флюорографические и лабораторные исследования".

Это полноценное исследование, врачами, и проведено оно было совсем недавно. Где был весь этот букет болезней, который по версии следствия, привел его к смерти за месяц? Почему не лечили, если все так плохо? Правда, это не диагноз никакой, не результаты проверки – а издевательство,

– отмечает Навальная.

Жена политика жалуется, что так и не смогла получить ни видео с камер наблюдения, ни записей с видеорегистраторов работников колонии.