В российских медиа сообщали, что причиной смерти якобы стал отрыв тромба. Однако врач-реаниматолог Александр Полупанов, который ранее лечил Навального, заявлял, что диагноз тромбоэмболия может быть “притянутым за уши".

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Люди имеют особенность умирать

Глава российской разведки Сергей Нарышкин в интервью для кремлевского пропагандиста Соловьева заявил, что Алексей Навальный якобы умер "своей смертью".

К сожалению, люди имеют особенность – рано или поздно жизнь заканчивается, умирают. Умер Навальный своей смертью, так,

– отметил он.

В то же время российский чиновник опустился до абсурда и сказал, что в странах Запада якобы устраивают "сатанинские танцы вокруг гроба с Навальным".

Действительно ли это так

Недавно Кирилл Буданов заявил, что, по данным нашей разведки, Навальный действительно умер в результате отрыва тромба.

Однако ранее в СМИ выдвигали несколько версий гибели политика. Среди них, в частности, была и о возможном отравлении политика "Новичком".

Такое предположение сделал анастезиолог-реаниматолог Александр Полупан, который лечил Навального после отравления в 2020 году.

Как отмечало руководство колонии, в которой находился российский оппозиционер, ему якобы стало плохо после прогулки, а потом он потерял сознание. Впрочем, по словам Полупана, в случае синдрома "внезапной сердечной смерти" пациент теряет сознание мгновенно.

Навальный умер в тюрьме: главное