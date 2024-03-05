В російських медіа повідомляли, що причиною смерті начебто став відрив тромбу. Однак лікар-реаніматолог Алєксандр Полупанов, який раніше лікував Навального, заявляв, що діагноз тромбоемболія може бути "притягнутим за вуха".
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Люди мають особливість помирати
Очільник російської розвідки Сергій Наришкін в інтерв'ю для кремлівського пропагандиста Соловйова заявив, що Олексій Навальний буцімто помер "своєю смертю".
На жаль, люди мають особливість – рано чи пізно життя закінчується, вмирають. Помер Навальний своєю смертю, так,
– зазначив він.
Водночас російський посадовець опустився до абсурду та сказав, що у країнах Заходу нібито влаштовують "сатанинські танці навколо труни з Навальним".
Чи справді це так
Нещодавно Кирило Буданов заявив, що, за даними нашої розвідки, Навальний справді помер унаслідок відриву тромбу.
Однак раніше у ЗМІ висували кілька версій загибелі політика. Серед них, зокрема, була й про можливе отруєння політика "Новачком".
Таке припущення зробив анастезіолог-реаніматолог Олександр Полупан, який лікував Навального після отруєння у 2020 році.
Як зазначало керівництво колонії, у якій перебував російський опозиціонер, йому нібито стало погано після прогулянки, а потім він втратив свідомість. Втім, за словами Полупана, у випадку синдрому "раптової серцевої смерті" пацієнт втрачає свідомість миттєво.
Навальний помер у в'язниці: головне
- 16 лютого вдень у російській колонії за полярним колом, де відбував покарання Навальний, повідомили про його смерть. Опозиціонеру нібито після прогулянки стало погано, а потім він втратив свідомість. Лікарі, які прибули на допомогу, не змогли його реанімувати.
- У Путіна одразу підтвердили смерть опозиціонера. Пєсков заявив, що очільнику Кремля про це доповіли.
- У ЗМІ почали вигадувати версії загибелі Навального. Пропагандистські медіа писали, що опозиціонер помер через відрив тромбу.
- Однак матері політика, яка прибула до Салехарда, аби забрати тіло сина, повідомили інший діагноз – "раптова серцева смерть".
- Лікар Навального заявив, що ця версія неправдива. Адже при такому діагнозі політик мав би втратити свідомість миттєво. Він припустив, що Навального могли отруїти "Новачком".