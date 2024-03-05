Про це сказав 24 Каналу ведучий каналу "Ходорковський Live" Сергій Асланян, зауваживши, що, одного разу почавши знищувати опонентів, Владімір Путін уже не спиниться.

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Чому Путін знищує опонентів

Асланян зазначив, що для російських опозиціонерів в еміграції існує дуже серйозна загроза. І те, що російський диктатор і надалі намагатиметься знищувати опонентів, не викликає сумнівів.

Для Путіна це полювання, яке потрібне йому для внутрішнього ринку,

– сказав російський опозиційний журналіст.

Адже, пояснив він, неважливо, скількох убив російський диктатор. Натовп шанувальників Путіна щоразу в більшому захваті після кожного знищеного ним суперника.

Путін не зупиниться

Російський опозиційний журналіст зауважив, що після смерті Олексія Навального молодь на дискотеках скандувала про "тромб, що відірвався". І вони робили це щиро.

Це стадо, яке за Путіна. Коли їм скажуть, що вбитий ще хтось, вони навіть, не знаючи хто то, будуть у захваті,

– вважає Асланян.

І тим самим, на його думку, зміцниться влада Путіна. Адже російське населення ще здавна полюбляє спостерігати за стратами.

За його словами, весь час перебування на посаді російського президента Путін знищує своїх суперників. Одного разу почавши вбивати своїх опонентів, він уже не припинить цього робити. Тож, вочевидь, що глава Кремля не зупиниться на смерті Навального.

Смерть Навального: основне