Утім, з Навальним змогли попрощатися не тільки його батьки – малу частину людей усе ж пустили в храм, де стояла домовина. Проте досить швидко її закрили і людей фактично вигнали. Юлії Навальної не було на похороні – вона з дітьми за кордоном.

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Льошо, дякую тобі за 26 років абсолютного щастя. Так, навіть за три останні роки щастя. За кохання, за те, що завжди підтримував, за те, що смішив навіть із в'язниці, за те, що ти про мене завжди думав. Я не знаю, як жити без тебе, але я постараюся так, щоб ти там, нагорі, тішився за мене і пишався мною. Я не знаю, впораюся чи ні, але я намагатимуся,

– написала вона в своєму інстаграмі.

В ролику є фото та відео Олексія Навального разом з дружиною. Там не тільки родинні кадри – видно, що дружина підтримувала політичну діяльність чоловіка, виступала разом із ним і ходила на акції. Багато кадрів і з численних судів.

"Ми обов'язково зустрінемося одного разу. У мене стільки тобі нерозказаних історій, і маю стільки тобі збережених у телефоні пісень, дурних і смішних, взагалі, чесно кажучи, жахливих пісень, але вони про нас, і я так хотіла дати тобі їх послухати. І так хотіла дивитись, як ти їх слухаєш, смієшся, а потім обіймаєш мене. Люблю тебе вічно. Спочивай з миром", – написала Юлія Навальна.

Донька Навального також попрощалась із батьком у мережі

"Тату, ти був прикладом для багатьох у всьому світі. Твій оптимізм і заразлива, щира посмішка. Твоя цікавість і потяг до нових знань. Твоя разюча здатність знаходити спільну мову з кожним. Дотепність. Почуття гумору. Стійкість. Вміння підібрати слова у потрібний момент (або жарт, щоб розслабити всіх у тяжкій ситуації). Твоя доброта. Віра в добро, у себе, у людей. Ти з дитинства мене вчив жити за принципами. Жити гідно. Ти віддав своє життя за мене, за маму, за Захара (син Навального, – 24 Канал), за Росію, і я тобі обіцяю, що я проживу своє життя так, як ти мене учив, щоб ти мною пишався, а головне – з такою ж яскравою усмішкою на обличчі", – ідеться в дописі Даші Навальної.

Росіяни, які підтримували політика, також згадують його теплими словами. Марія Пєвчих написала в соцмережі Х, що життя без соратника стане найважчим іспитом, який вона не обіцяє скласти на відмінно. А його прессекретарка Кіра Ярмиш написала "Ти будеш нами пишатися".

Як поховали Навального