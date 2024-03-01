Епопея з похованням Олексія Навального нарешті дійшла до свого логічного завершення. Так званого російського опозиціонера поховали у Москві. Причому його труну опускали під досить епічний саундтрек.
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Навального врешті поховали
Труну спускають у могилу під музику "My way",
– написав соратник політика Іван Жданов.
Політик Леонід Волков під час трансляції зауважив, що композиція "My way" Френка Сенатри – одна з улюблених пісень так званого російського опозиціонера Олексія Навального. А після неї музиканти зіграли ще одну пісню, на яку ми і звернули увагу, мовиться про музичну тему з бойовика "Термінатор 2". Соратниця політика Кіра Ярмиш пояснила, чому пролунала ця пісня.
Олексій вважав "Термінатор 2" найкращим фільмом на землі. На його похороні зіграли музику з фінальної сцени,
– написала вона.
Труну Навального опустили під музику з "Термінатора": дивіться відео
Звернімо увагу, що ця музична тема лунає у легендарному фільмі у момент, коли герой Арнольда Шварценеггера тоне у розплавленому металі. Зауважимо, що ця стрічка відома ще одною культовою фразою – "I'll be back" – "Я повернуся".
Людей не пропускали попрощатися з навальним
Соратники Навального заявили, що до цвинтаря прийшли тисячі людей. Утім, їх не пропускали всередину, щоб попрощатися з так званим опозиціонером.
Натовп навіть скандував: "Пропустіть попрощатися". На це поліцейський відповідав, що необхідно зачекати.
Натовп просив впустити його до Навального: дивіться відео
Згодом людей почали запускати. Цікаво, що поблизу цвинтаря стояли також десятки автозаків, а також поліцейські. У найкращих традиціях – у Росії бояться навіть мертвих.
Люди прощалися з Навальним: дивіться відео
Охочих попрощатися з Навальним уже і до його могили підпустили, але пізніше. Тому всі, хто прагнув, міг кинути на труну з політиком жменю землі.
Навальний помер у колонії: коротко про головне
- Про те, що навальний помер, стало відомо 16 лютого вдень. За наявною інформацією, сталося це у російській колонії за полярним колом, де так званий опозиціонер відбував покарання.
- Тоді розповідали, що Навальному буцімто стало погано після прогулянки і він втратив свідомість. На допомогу прибули медики, але реанімувати політика не вдалося.
- Смерть Навального практично відразу підтвердили у Путіна. Дмітрій Пєсков зауважив, що про цей інцидент російського президента сповістили.
- У російських ЗМІ описували різні версії смерті політика. Одна з них – відірваний тромб. І цю версію підтвердив також глава ГУР МО Кирило Буданов.